로보택시 전용 프로토타입 ‘EVA캡’ 공개 항저우·쑤저우 시범운행…2027년 상용화 지커, 전기 MPV 009 선봬 링크앤코, 전기 스포츠세단 10+ 공개

[헤럴드경제(베이징)=권제인 기자] 지리자동차그룹이 ‘2026 베이징 국제 모터쇼(오토차이나 2026)’에서 로보택시를 중심으로 한 인공지능(AI) 모빌리티 전략과 전동화 신차, 오프로드 기술까지 전방위 기술력을 공개하며 존재감을 드러냈다.

25일(현지시간) 중국 베이징 국제전람중심에서 열린 오토차이나 2026에서 아파리 테크놀로지, 카오카오 모빌리티와 함께 개발한 로보택시 전용 프로토타입 ‘EVA 캡’을 공개했다.

EVA 캡은 차량 설계부터 소프트웨어, 서비스까지 통합된 형태로, 자율주행 기반 미래 모빌리티를 제시하는 모델이다. 전동 슬라이딩 도어와 마주 보는 좌석 구조를 적용해 공간 활용성을 극대화했으며, 2160라인 디지털 라이다와 레벨4 자율주행 소프트웨어를 탑재했다.

특히 ‘양자 수준 AI 전자·전기 아키텍처’를 적용해 차량 전반에 AI를 통합한 점이 특징이다. 지리차는 2027년 로보택시 상용화를 목표로 하고 있으며, 이미 항저우, 쑤저우 등에서 1년 이상 시범 운영을 진행 중이다.

지리차는 로보택시를 포함한 ‘풀도메인 AI 2.0’ 전략을 통해 차량 설계·주행·서비스 전 영역에 AI를 적용하고 있으며, 자동차 제조사에서 지능형 모빌리티 기업으로 전환을 가속화하고 있다고 강조했다. 특히 스마트 시티, 스마트 에너지, 위성통신 등과 연계된 ‘천지일체(Space-Ground)’ 기술 생태계를 통해 차량을 단순 이동 수단이 아닌 통합 플랫폼으로 확장하겠다는 전략도 제시했다.

신차 라인업도 대거 공개됐다. 지커와 링크앤코를 포함한 지커 그룹은 플래그십 모델을 중심으로 전동화 전략을 강화했다.

지커는 전기 다목적차량(MPV) ‘009’ 부분변경 모델과 9X, 8X를 선보이며 라인업을 완성했다. 특히 009는 7인승 모델을 추가해 가족 중심 프리미엄 시장을 겨냥했다. 링크앤코는 10주년 기념 ‘GT 콘셉트’와 전기 스포츠 세단 ‘10+’, ‘10’을 공개했다. 900V 고전압 시스템과 경량 소재를 적용해 초고속 충전과 고성능을 동시에 구현했다.

오프로드 분야에서도 기술 공개가 이어졌다. 지리자동차는 신에너지 오프로드 전용 아키텍처를 선보였다. 해당 플랫폼은 AI 기반 토크 분배와 지형 인식, 차체 제어 기술을 통합해 오프로드 성능과 도심 주행 효율을 동시에 확보한 것이 특징이다. 전륜 모터와 후륜 인휠 모터를 결합한 3모터 시스템으로 1000마력 이상의 출력을 구현하며 0→100㎞/h 가속 4초대 성능을 낸다.

또한 지능형 하이브리드 시스템 ‘i-HEV’를 통해 엔진 열효율 48.41%, 100㎞당 2.22ℓ 연비를 기록하며 효율성과 성능을 동시에 끌어올렸다.

지리자동차그룹 관계자는 “향후 지리자동차그룹은 AI 기반 기술로 지능형 전환을 가속화하고, 업계 선도적인 AI 혁신을 활용해 모빌리티의 패러다임 변화를 주도하며 ‘지능형 안전 모빌리티의 글로벌 리더’로서의 입지를 공고히 할 예정이다”라고 말했다.