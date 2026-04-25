[헤럴드경제(영덕)=김병진 기자]경북 영덕군은 신규 원자력발전소 건설 후보부지 공모와 관련해 한국수력원자력이 요구한 지자체 지원계획서를 공식 제출하고 본격적인 유치 절차에 돌입했다고 25일 밝혔다.

이번 공모는 부지 적정성, 환경성, 건설 적합성, 주민 수용성 등을 종합적으로 평가해 최종 후보지를 선정하며 영덕군은 부지 여건과 주민 수용성, 행정 지원체계, 산업 연계 전략 등을 포함한 종합계획을 제시하며 실제 사업 추진이 가능한 준비된 지역임을 강조했다.

특히 군이 내세우는 가장 큰 강점은 ‘이미 검증된 부지’다. 과거 천지원전 추진 과정에서 지질조사, 환경검토, 토지보상, 전원개발지역 고시까지 완료돼 입지 검증이 사실상 마무리된 상태라는 평가다.

영덕읍 석리·노물리·매정리와 축산면 경정리 일원 약 98만 평 규모의 부지는 이번 대형 원전 건설은 물론 향후 확장까지 가능한 충분한 면적을 갖추고 있다.

해당 부지는 고지대에 위치해 자연재해에 대한 안전성을 확보했으며 인근 원전과 연계된 송전망과 교통 인프라를 기반으로 건설과 운영 여건도 우수하다.

지역 전체가 결집된 추진동력도 중요한 경쟁력이다.

지난 2월 여론조사에서 군민의 86.18%가 유치에 찬성한 가운데 영덕군의회는 유치 신청 동의안 조기 의결과 촉구 결의문 채택으로 협력 의지를 공식화했다.

범군민 유치위원회를 중심으로 민간 참여가 확산되며 강한 지지 기반이 형성되고 있다.

행정 대응 측면에서도 준비가 이어지고 있다.

신규원전 유치 TF를 중심으로 부지 공모 대응과 유치 절차를 추진해 왔으며 하반기 전담조직을 구성해 인허가, 주민 소통, 산업 연계를 아우르는 대응 체계를 마련할 계획이다.

또 경북도와 공동 대응을 바탕으로 정책 기획과 실행을 연계하는 체계도 정비하고 있다.

과거 천지원전 추진 당시 연계 산업과 인구 증가에 대비해 사업비 500억원 규모의 영덕제2농공단지, 영덕읍 우곡택지, 강구면 오포택지의 조성 경험을 바탕으로, 신규 원전 배후 산업단지 조성과 에너지 산업 기반 확장을 함께 추진한다.

영덕군 관계자는 “이번 지원계획서 제출은 신규 원전 유치를 위한 실질적인 출발점”이라며 “결집된 추진동력을 바탕으로 반드시 유치 성과로 이어지도록 하겠다”고 말했다.

한편 영덕군은 지난달 27일 한국수력원자력에 신규 원전 후보부지 유치신청서를 제출했으며 신청 대상은 총 2.8GW 규모의 APR1400 2기로 최종 부지 선정 결과는 오는 6월말 발표될 예정이다.