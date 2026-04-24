[헤럴드경제=이원율 기자]이란이 러시아 등 일부 우호국에 대해선 이른바 ‘호르무즈 해협 통행료’를 면제한 것으로 나타났다.

카젬 잘랄리 주러시아 이란 대사는 23일(현지시간) 러시아 국영 리아노보스티 통신과의 인터뷰 중 “현재 일부 국가에 통행료 예외 조치를 적용하고 있다”고 밝혔다.

잘랄리 대사는 “향후 상황은 알 수 없지만, 이란 정부는 우호국에 대한 예외 조치를 이행하기 위해 힘쓸 것”이라고 설명했다.

앞서 이란은 2월28일 미국·이스라엘의 공격 직후 세계 해상 원유 수송량의 약 20%가 지나가는 호르무즈 해협을 막았다.

이후 일부 선박의 통항은 선별적으로 허용, 안보 서비스 명목으로 통행료를 요구했다.

통행료는 화물의 양과 종류에 따라 차등 부과되고 있는 것으로 알려졌다. 초대형 유조선이라면 200만달러(약 30억원)까지도 받는 것으로 전해지고 있다.

최근 이란 의회에 상정된 통행료 징수 법안에 따르면 호르무즈 해협을 통과하는 선박은 당국 허가를 받은 후 통행료를 이란 리알화로 내야 한다.

“이란, 이번주 호르무즈에 기뢰 부설”

다만, 이란은 일부 우호국을 제외한 다른 국가에 대해선 해상 봉쇄를 더더욱 강화하려는 움직임을 보이고 있다.

미국 인터넷매체 악시오스는 당국자를 인용, 이란 혁명수비대(IRGC) 해군이 이번주 호르무즈 해협에 기뢰를 부설했다고 전했다.

이란의 기뢰 부설은 전쟁 발발 후 두 번째다.

이란은 전쟁 이후 첫 기뢰 부설 당시 100기 미만을 설치한 것으로 추정되고 있다.

미군은 이란이 추가로 설치한 기뢰 규모를 파악한 것으로 전해지지만, 구체적 수치는 공개하지 않았다.

미군은 기뢰 제거를 위해 호르무즈 해협에서 수중 드론을 운용하는 한편, 기뢰 대응함도 투입한 상황이다.

미 해군의 항공모함 조지 H.W. 부시호도 최근 중동 내 미군을 총괄 지휘하는 중부사령부 작전 책임 구역에 도착했다.

중동에 배치된 미국 항공모함이 3척으로 늘어남에 따라 이란에 대한 해상 봉쇄 또한 더욱 강화될 것으로 예측된다.