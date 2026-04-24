중기부 1차관 캠퍼스 투어 창업 동아리 등 청년 목소리 청취

중소벤처기업부가 ‘모두의 창업’ 성균관대 캠퍼스 간담회를 진행했다고 24일 밝혔다.

노용석 중기부 제1차관은 이날 오후 경기도 수원시에 위치한 성균관대 자연과학캠퍼스를 방문해 창업 동아리 학생들과 선배 창업가와의 간담회를 진행했다.

이번 방문은 ‘모두의 창업’ 프로젝트의 청년층 참여 열기를 확산하고 대학생들의 아이디어와 의견을 청취해 정책에 반영하기 위해 마련됐다.

이날 열린 간담회에서 참석자들은 창업 아이디어를 공유하고 창업 준비 과정에서 겪는 어려움 등에 대해 이야기를 나눴다.

아울러 대학 내 창업지원 프로그램과 ‘모두의 창업’ 연계 방안, 창업 초기 단계에 필요한 정책 지원 방향 등 다양한 의견들을 청취했다.

노 차관은 “청년들의 창의적인 아이디어가 실제 창업으로 이어질 수 있도록 정부가 믿을 수 있는 도우미가 되겠다”고 말했다.

한편 ‘모두의 창업’ 프로젝트는 모두의 창업 플랫폼을 통해 창업 아이디어를 가진 사람이면 누구나 지원할 수 있다. 신청 마감은 내달 15일 오후 4시까지다.