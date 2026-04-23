[헤럴드경제=박준규 기자] ‘경찰의 꽃’으로 불리는 총경 승진 인사가 단행됐다. 총경은 경찰 계급 서열 5번째로, 경찰서장이나 시도경찰청 과장직을 맡는다. 경찰청이 23일 발표한 총경 승진 예정자 명단에는 전국의 경정 102명이 이름을 올렸다. 경찰청(본청)에서는 길민성 마약조직범죄수사계장을 비롯해 20명이 승진자로 내정됐고 서울경찰청에는 송현건 홍보협력계장 등 25명이 승진 대상자가 됐다.

경찰은 이달 중 치안정감·치안감 인사와 경무관 승진·전보인사를 냈고 이날 총경 승진 대상자까지 발표하며 예년보다 4개월쯤 늦은 정기인사를 마무리했다.

▶경찰청 <총경 승진> ▷경기남부청 형사 강력 이용주 ▷서울청 서울중랑 범죄예방대응 이규탁 ▷서울청 교통관리 교통기획 정균수 ▷충북청 청문감사인권 감사 장성재 ▷광주청 경무기획정보화장비 경무 한정민 ▷경찰청 마약조직범죄수사 마약범죄수사 길민성 ▷경기북부청 형사 강력 한상민 ▷경찰청 안보수사지휘 안보수사 박현준 ▷서울청 홍보 홍보협력 송현건 ▷충남청 여성청소년 여성청소년범죄수사 조상규 ▷서울청 서울은평 범죄예방대응 송천호 ▷서울청 금융범죄수사 금융범죄수사1 장보은 ▷서울청 서울종로 교통 정용우 ▷경찰청 재정 예산 김홍기 ▷대전청 광역범죄수사 광역범죄수사1 김항수 ▷서울청 서울서초 형사 김경태 ▷인천청 여성청소년 여성청소년범죄수사 최지혜 ▷강원청 경무기획정보화장비 인사 최우영 ▷서울청 서울용산 경비 정형은 ▷서울청 서울강동 범죄예방대응 이상일 ▷충남청 예산 수사 이권수 ▷강원청 청문감사인권 감사 박경흠 ▷서울청 서울중부 교통 조응현 ▷충북청 안보수사 안보수사 차상학 ▷경기남부청 수원영통 치안정보안보 이정호 ▷서울청 서울수서 치안정보 문태호 ▷경찰청 교통기획 교통기획 이종학 ▷경찰청 사이버테러대응 사이버테러대응 이승운 ▷경찰청 과학수사기획 과학수사기획 김정민 ▷부산청 부산연제 경무 임홍란 ▷서울청 서울서초 치안정보 김정태 ▷경찰청 정책지원 국가경찰위원회 백민욱 ▷경찰청 경호 경호 박진우 ▷전남청 교통 교통안전 고성민 ▷광주청 치안정보 정보상황 최윤석 ▷전북청 형사 강력 박병연 ▷인천청 홍보 홍보 최상욱 ▷전북청 경무기획정보화장비 경무 김명겸 ▷경기남부청 경무기획 인사 박웅 ▷경기남부청 교통 교통안전 김준 ▷경찰청 국제협력 국제협력기획 조정미 ▷경남청 수사 수사2 김상일 ▷대전청 수사 반부패·경제범죄수사 신승주 ▷광주청 수사 수사2 한희주 ▷서울청 공공범죄수사 공공범죄수사1 고태완 ▷광주청 여성청소년 여성보호 박의경 ▷인천청 수사 수사1 소완선 ▷전남청 경무기획정보화장비 경무 김석진 ▷충남청 형사 강력 류근실 ▷서울청 서울영등포 범죄예방대응 이교진 ▷경찰청 치안정보상황 공공상황 박준현 ▷경찰청 감사 감사기획 천문영 ▷전남청 형사 과학수사 최현 ▷서울청 서울광진 여성청소년 윤지숙 ▷경남청 치안정보 준법지원 이경랑 ▷경기북부청 치안정보 정보상황 서민석 ▷부산청 부산해운대 경비 박명철 ▷서울청 서울강북 번동파출소 신승렬 ▷경찰청 인사 인사운영 박상구 ▷인천청 경무기획 이정준 ▷경찰청 장비운영 장비운영 이재환 ▷경찰청 감찰 감찰정보1 이성재 ▷경찰청 청소년보호 청소년보호 임희진 ▷세종청 공공안전 경비경호 이강범 ▷경찰청 경무 경무 이희상 ▷경찰청 치안상황 112상황기획 강길범 ▷경찰청 범죄예방정책 범죄예방기획 김재영 ▷서울청 광역범죄수사 광역범죄수사1 이승하 ▷부산청 범죄예방대응 지역경찰 신찬욱 ▷전남청 범죄예방대응 지역경찰 서명준 ▷경남청 청문감사인권 감찰 백진호 ▷서울청 서울마포 형사2 김하철 ▷서울청 서울강남 범죄예방대응 한승일 ▷충남청 홍보 홍보 서창선 ▷대전청 형사 강력 김재춘 ▷대구청 수사 수사2 이대헌 ▷대구청 홍보 홍보 김천우 ▷경남청 반부패경제범죄수사 반부패경제범죄수사1 김종석 ▷경북청 경비 경비경호 정선중 ▷대구청 범죄예방대응 지역경찰 최홍열 ▷경북청 홍보 홍보 박철민 ▷부산청 치안정보 정보상황 심재준 ▷경기남부청 경무기획 복지 서영남 ▷서울청 서울남대문 치안정보 오종호 ▷인천청 반부패경제범죄수사 반부패경제범죄수사1 장현필 ▷서울청 서울서대문 범죄예방대응 김양수 ▷부산청 여성청소년 여성보호 표준영 ▷제주청 여성청소년 여성보호 문기철 ▷경찰청 여성안전기획 여성폭력정책 정대일 ▷울산청 홍보 홍보 정지원 ▷서울청 서울서부 경무 김남균 ▷경북청 치안정보 정보상황 한재웅 ▷서울청 서울송파 형사2 도영호 ▷경찰청 반부패·공공범죄수사 반부패수사 최연석 ▷서울청 안보관리 안보경찰운영 정한용 ▷경기남부청 분당 범죄예방대응 송경호 ▷경기남부청 용인서부 범죄예방대응 김종성 ▷서울청 치안정보상황 경제상황 김호덕 ▷전북청 청문감사인권 감찰 이만석 ▷부산청 청문감사인권 감찰 김한국 ▷부산청 수사 수사2 정태운 ▷경기북부청 의정부 형사2 조은철