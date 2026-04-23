[헤럴드경제=손미정 기자] 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)의 매기 강 감독이 배우 안효섭과 한솥밥을 먹는다. 안효섭은 ‘케데헌’에서 진우 목소리를 연기했다.

소속사 더프레젠트컴퍼니는 매기 강 감독과 전속계약을 체결했다고 23일 밝혔다. 더프레젠트컴퍼니에는 안효섭과 신세경, 김설현, 박소담 등이 소속돼 있다.

더프레젠트컴퍼니는 이번 계약을 통해 매기 강 감독의 국내 활동을, 미국 에이전시 UTA는 해외 활동을 담당하게 된다. 소속사 측은 “매기 강 감독과 함께 한국을 기반으로 다양한 프로젝트를 전개할 예정”이라며 “창의성과 글로벌 감각을 겸비한 그와의 시너지를 기대하고 있다”고 말했다.

한국계 캐나다인인 매기 강 감독은 지난해 공개된 ‘케데헌’이 신드롬적 인기를 얻으며 세계적인 주목을 받았다. 지난달 열린 아카데미 시상식에서는 ‘케데헌’이 장편 애니메이션상과 주제가상 등 2관왕에 오르며 시상대에 서기도 했다.

당시 매기 강 감독은 “저와 닮은 주인공이 나오는 영화를 들고 이 자리에 오기까지 너무 오랜 시간이 걸려 미안하다. 다음 세대는 이렇게 오래 걸리지 않을 것”이라며 “이 상은 한국인과 전 세계에 있는 한인들에게 바친다”고 소감을 밝혔다.