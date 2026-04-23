수주 4.6조원…연간 목표 40% 달성 화공·첨단·뉴에너지 등 고른 성장

[헤럴드경제=고은결 기자] 삼성E&A는 올해 1분기 매출 2조2674억원, 영업이익 1882억원의 실적을 거둔 것으로 잠정 집계됐다고 23일 밝혔다.

1년 전과 비교해 매출, 영업이익, 순이익이 각각 8.1%, 19.6%, 3.9% 증가했다.

회사는 대형 화공 플랜트와 국내 첨단산업 플랜트 매출이 본격 반영되며 안정적으로 매출이 성장했다고 설명했다. 인공지능(AI,)과 동화, 모듈 등 혁신기술을 통한 원가 경쟁력도 성장세에 기여했다고 전했다.

부문별 매출을 살펴보면 화공 부문이 1조1299억원, 첨단산업 부문과 뉴에너지 부문이 각각 5742억원과 5633억원을 기록했다.

1분기 신규 수주 금액은 4조6000억원으로 연간 목표의 약 40%를 달성했다. 이에 따른 수주잔고도 20조6000억원을 기록하며, 지난해 연간 매출 9조원 기준 약 2.3년치의 일감을 확보했다.

회사 관계자는 “혁신기술 기반의 수행 차별화를 통해 지속적인 원가 개선을 이루고 있다”며 “글로벌 에너지 시장의 변화에 적극 대응해 지속성장을 이뤄 나갈 것”이라고 말했다.