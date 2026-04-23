- 지난해 서울 평균 청약가점 65.81점 ‘역대 최고…청년층 가점제 사실상 어려워

- 전 세대 전용 60㎡ 이하 구성…추첨제 60% 적용 ‘공덕역자이르네’ 본격 분양

서울 내 집 마련의 문턱이 갈수록 높아지고 있다. 치솟는 공사비와 분양가 속에서도 서울 아파트 청약 시장의 열기는 식을 줄 모르고, 청년층에게 서울 입성의 문턱은 그 어느 때보다 높아진 상황이다. 청약 가점 경쟁이 심화되면서 당첨 자체가 쉽지 않은 구조가 고착화되고 있다는 평가다.

특히 무주택 기간과 부양가족 수에 따라 점수가 결정되는 가점제 특성상, 젊은 실수요자들은 상대적으로 불리한 위치에 놓일 수밖에 없다. 실제 한국부동산원 청약홈 등 관련 자료를 분석한 결과, 지난해 서울에서 분양된 아파트의 평균 청약 당첨 가점은 65.81점을 기록했다. 이는 통계 집계가 시작된 2020년 이후 가장 높은 수치다.

청약 가점제는 무주택 기간(최고 32점), 부양가족 수(최고 35점), 청약통장 가입 기간(최고 17점)을 합산해 총 84점 만점으로 산정된다. 구조적으로 무주택 기간이 길고 부양가족이 많은 수요자에게 유리한 방식이다. 이 때문에 4인 가구 기준으로도 15년 이상 무주택을 유지해야 60점대 중후반에 근접할 수 있어, 30대 무주택자가 단기간에 해당 점수를 확보하는 것은 사실상 불가능에 가깝다는 평가가 나온다.

이 같은 구조 속에서 가점이 낮은 청년층을 중심으로 추첨제 물량을 노리는 전략이 현실적인 대안으로 떠오르고 있다. 추첨제는 가점이 아니라 쉽게 말해 무작위 추첨으로 청약 당첨자를 선별한다. 특히 투기과열지구 내에서는 1~2인 가구와 신혼부부 수요가 많은 전용 60㎡ 이하 주택형에 일반공급 물량의 최대 60%가 추첨제로 적용돼, 상대적으로 당첨 기회가 열려 있다는 분석이다.

일반공급 외에도 다양한 청약 경로가 마련돼 있다. 대표적으로 신혼부부·생애최초·다자녀 등을 대상으로 한 특별공급은 정책적 배려 계층에 일정 물량을 우선 배정하는 제도로, 일반공급보다 가점 부담이 상대적으로 낮은 것이 특징이다. 2024년 개정된 ‘주택공급에 관한 규칙’에 따라 배우자 관련 요건 완화, 신생아 우선공급 신설, 출산 가구 특례 도입, 다자녀 기준 확대 등 제도가 전반적으로 개선되면서 청약 문턱이 한층 낮아졌다. 자격 요건을 충족할 경우 무주택 실수요자에게 실질적인 내 집 마련 기회로 작용할 수 있다는 평가가 나온다.

이 가운데 자이S&D가 서울 마포구 ‘공덕역자이르네’의 견본주택 문을 열고 본격적인 분양 일정에 돌입했다. 단지는 마포로1구역 도시정비형 재개발 정비사업을 통해 조성되며, 지하 4층~지상 20층, 2개 동, 전용면적 48~59㎡ 총 178세대 중 177세대(보류지 1세대)가 일반분양된다. 전용면적별로 살펴보면 △48㎡ 36세대 △52㎡ 36세대 △59㎡ 106세대 등 소형 평형으로만 구성돼, 추첨제 비율이 60%이다.

입지도 우수하다. 공덕역자이르네는 지하철 5·6호선과 경의중앙선, 공항철도가 지나는 공덕역이 반경 500m 이내에 위치한 쿼드러플 초역세권 단지다. 공덕역에 신안산선(계획)이 추가될 경우 5개 노선을 이용할 수 있는 펜타역세권으로 확대될 전망이다. 이와 함께 공덕역 일대 버스정류장을 중심으로 일반·간선·지선·직행·공항버스 등 20여 개 노선이 운행되고 있어 대중교통 이용이 편리하며, 강변북로와 올림픽대로, 내부순환로 등 간선도로 진입도 용이하다.

단지 반경 500m 이내에 염리초와 동도중이 위치해 있으며, 명문 학군인 숭문중·고를 비롯해 서울여자중·고, 서울디자인고, 일성여자중·고 등 다양한 교육시설이 인근에 자리하고 있다. 마포구 내 대표 학원가로 꼽히는 대흥역 학원가도 가까워 사교육 이용도 편리하다. 또한 연세대, 서강대, 이화여대, 숙명여대 등 주요 대학으로의 접근성도 좋다.

이외에도 단지 인근에는 이마트(마포점) 등 대형마트를 비롯해 은행, 우체국, 병원, 카페, 편의점 등 다양한 생활편의시설이 밀집해 있어 일상생활이 편리하다. 마포아트센터도 가까워 공연과 전시 등 다양한 문화생활을 누릴 수 있다.

마포경찰서와 서울서부지방검찰청, 서울서부지방법원 등 주요 공공기관이 인접해 있어 행정 업무 처리가 용이하다. 마포구보건소를 비롯해 신촌세브란스병원, 신촌연세병원, 용산성심병원 등 주요 의료시설도 차량으로 이용할 수 있다.

우수한 상품성도 돋보인다. 서울에서 희소성이 높은 소형 타입으로 선보이며, 일부 세대에는 4베이 구조와 외부 발코니 등을 적용해 개방감을 높였다. 또한 드레스룸, 현관창고 등을 마련해 수납공간과 공간 활용도를 높였다. 단지 내에는 피트니스센터, GX룸, 라운지 등 입주민의 휴식과 여가를 위한 다양한 커뮤니티 시설도 마련될 예정이다.

한편, 공덕역자이르네의 청약 일정은 4월 27일(월) 특별공급을 시작으로, 28일(화) 1순위 해당지역, 29일(수) 1순위 기타지역, 30일(목) 2순위 청약 접수를 받는다. 당첨자 발표는 5월 8일(금)이며, 정당계약은 19일(화)~21일(목) 3일간 진행된다. 견본주택은 서울특별시 서초구 서초동 일대에 마련됐으며, 입주는 2029년 1월 예정이다.