尹 구속취소 항고 포기 사건도 수사

[헤럴드경제=최의종 기자] 3대 특검(내란·김건희·해병대원) 이후 남은 의혹을 수사하는 2차 종합특검팀(권창영 특별검사)이 대검찰청을 압수수색하며 심우정 전 검찰총장의 내란중요임무종사 혐의 수사를 본격화했다.

특검팀은 23일 심 전 총장의 내란중요임무종사와 직권남용권리행사방해 혐의와 관련해 서울 서초구 대검찰청에 대한 압수수색 영장을 집행했다고 밝혔다.

심 전 총장은 12·3 비상계엄 당일 박성재 전 법무부 장관 지시로 계엄 합동수사본부(합수부)에 검사 파견을 검토했다는 의혹을 받는다. 박 전 장관은 계엄 선포 직후 열린 법무부 실·국장 회의 전후로 심 전 총장과 세 차례 통화한 것으로 알려졌다.

특검팀은 윤석열 전 대통령 구속 취소 결정 당시 항고를 포기한 점과 관련해서도 심 전 총장을 수사하고 있다. 법원은 지난해 3월 이례적으로 구속 기간을 일이 아닌 시간으로 계산해 윤 전 대통령 구속을 취소했다. 이후 검찰은 구속 취소에 불복하는 즉시항고를 포기했다.

내란특검팀(조은석 특별검사)은 심 전 총장의 내란중요임무종사 혐의와 관련해 수사를 벌인 뒤 각하로 사건을 종결했다. 항고 포기 사건은 활동 기간 내에 수사를 마무리 짓지 못하고 경찰청 국가수사본부(국수본)에 이첩했다.