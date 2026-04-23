국내 유일…AI·클라우드 기술력 입증 사업 역량·성장 기여도 높은 평가

LG CNS는 구글 클라우드 파트너 어워즈에서 ‘올해의 파트너 2026’ 한국 부문에 선정됐다고 23일 밝혔다.

어워즈 시상은 구글 클라우드의 대표 연례행사인 ‘구글 클라우드 넥스트 2026’에서 진행됐다. 구글 클라우드 넥스트는 전 세계 클라우드·인공지능(AI) 업계 관계자들이 모여 기술과 성과를 공유하는 자리다.

구글 클라우드 올해의 파트너는 고객에게 새로운 비즈니스 가치를 제공하고, 탁월한 사업 성과를 달성한 기업에 수여된다.

LG CNS는 AI·클라우드 기술력과 사업 역량, 고객 성과 창출, 성장 기여도 등을 인정받았다. 한국 대표 파트너 선정은 국내에서 유일하다.

LG CNS는 구글의 생성형 AI 모델 제미나이와 기업용 AI 플랫폼 버텍스 AI를 활용해, 제조·금융·유통·통신·공공 등에서 성과를 거뒀다. 특히 구글 클라우드와 함께 제미나이 기반 기업형 AI 사업 모델을 공동 개발해, 아시아·태평양 및 미주 지역 기업 고객의 인공지능 전환(AX) 혁신을 지원하고 있다.

헬스케어·바이오 분야에서는 AI 에이전트, 유전체 데이터 분석, 단백질 구조 예측 기반 신약 개발 서비스 등 AI 기반 연구 개발 프로젝트를 진행 중이다. 또 업무 생산성 향상을 위해 ‘제미나이 엔터프라이즈’와 ‘구글 워크스페이스’ 등 다양한 AI 설루션 도입을 지원하고 있다.

아울러 LG CNS는 제미나이 엔터프라이즈, AI, 데이터 분석, 인프라 등 총 6개 영역의 전문 역량 인증을 보유하고 있다. 올해 획득한 제미나이 엔터프라이즈 인증은 에이전틱 AI 서비스를 설계하고 구축할 수 있는 파트너에게 부여된다. LG CNS는 지난 2024년 아시아 최초로 구글 클라우드의 AI 인증을 획득했다.

김태훈 LG CNS AI클라우드사업부 부사장은 “구글 클라우드와의 파트너십을 바탕으로 제조·금융·헬스케어 등 다양한 산업에 AI 서비스를 제공하며 성과를 내고 있다”며 “앞으로도 아시아태평양 및 미주 지역 고객의 AX를 선도하는 파트너로 나아가겠다”고 말했다.

고재우 기자