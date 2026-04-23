한-베트남 정상회담 성과, 지식재산처-베트남 과학기술부와 양해각서 체결…위조상품 대응, 악의적 상표 선점 방지, 데이터 교환 등 협력 대폭 확대

[헤럴드경제= 이권형기자] 아세안 지역에서 K-브랜드의 위상이 더욱 공고해질 전망이다. 지식재산처 는 22일(현지시간) 베트남 하노이 주석궁에서 열린 한-베트남 정상회담 계기에 베트남 과학기술부(MST, Ministry of Science and Technology)와 양국 정상 임석 하에 ‘지식재산 분야 심화 협력에 관한 양해각서’를 체결했다고 23일 밝혔다.

이번 양해각서는 대표적인 한류 열풍이 일고 있는 아세안 지역을 대표하는 국가인 베트남과의 우리브랜드의 보호를 위한 협업을 이뤄졌다는데 고무적인 일이다.

양해각서에는 ▷위조상품 공동대응 강화 ▷특허·상표·디자인 데이터 교환 ▷악의적 상표 출원 방지를 위한 정보 공유 ▷지식재산 행정 분야에 인공지능(AI) 기술 활용 ▷지식재산 가치 평가·거래·금융 활성화 등 기존에 비해 협력 범위와 수준을 한층 확대했다.

이와 관련 김용선 지식재산처장은 21일 부 하이 꾸언(Vu Hai Quan) 과학기술부 장관, 르우 호앙 롱(Luu Hoang Long) 지식재산청장과 연이어 회담을 갖고, 국가 경제 성장의 동력으로서의 지식재산의 역할, 양국 지식재산 분야 협력의 방향성과 우선순위 및 이번 양해각서의 실질적인 이행 방안에 대해 논의했다.

김용선 지식재산처장은 “베트남은 우리나라와 긴밀한 경제 협력 관계를 유지하고 있는 핵심 파트너로 이번 양해각서 체결을 계기로 양국 간 지식재산 협력이 한층 강화될 것으로 기대한다”며 “지식재산처는 해외에서 K-브랜드 위조상품에 대한 적극적인 대응을 통해 우리 기업의 수출 증대에 기여해 나가겠다”고 밝혔다.