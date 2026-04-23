레이싱 기술의 DNA 계승, 뛰어난 반응성과 주행 성능 제공

피렐리가 60여년 역사를 지닌 포르쉐 911 가운데 가장 강력한 모델인 신형 포르쉐 911 터보 S를 위한 초고성능 타이어 ‘피제로(P Zero) R’을 개발했다고 23일 밝혔다.

피제로 R은 스포츠카의 일상 주행 환경에 최적화된 타이어로, 피렐리가 축적해온 모터스포츠 기술과 노하우를 기반으로 개발된 컴파운드를 적용한 것이 특징이다. 프레스티지 세그먼트에서 인정받고 있는 피렐리의 레이싱 기술의 DNA를 계승하여 최고 성능을 자랑하는 차량에 걸맞은 뛰어난 반응성과 주행 성능을 제공한다.

특히 피제로 R은 911 터보 S의 최고 출력 523kW(711마력)와 최대 토크 800Nm의 성능을 효과적으로 노면에 전달할 수 있도록 설계됐다. 이를 통해 강력한 동력 성능은 물론, 한층 향상된 주행 안정성과 운전의 즐거움을 동시에 구현한다.

또한 마른 노면에서 탁월한 그립력을 발휘하는 것은 물론 다양한 노면 및 기상 조건에서도 일관된 접지력을 제공한다. 젖은 노면에서의 안전성과 제어 성능을 강화하는 데에도 중점을 뒀으며, 트레드 패턴은 주행 시 소음을 줄여 승차감을 높이도록 설계됐다. 회전 저항을 최적화해 차량의 전반적인 효율성 향상을 이끌어낸다는 점도 특징으로 손꼽힌다.

피렐리는 ‘퍼펙트 핏(Perfect Fit)’ 철학에 따라 차량별 특성에 맞춘 전용 타이어를 개발하고 있다. 포르쉐와의 긴밀한 협력을 유지하고 있으며, 최초로 하이브리드 파워트레인을 탑재한 911 GTS 등 다양한 911 라인업에도 ‘피제로 R’ 타이어가 적용된 바 있다.

한편 911 터보 S 전용 피제로 R 타이어의 사이드월에는 포르쉐 승인 마크인 ‘N’이 적용되며, 이는 911의 모든 버전에 장착할 수 있는 타이어와 관련해 양사의 공동 개발을 의미한다. 사이즈는 전륜 255/35 ZR 20을 유지하고, 후륜에는 기존 대비 10mm 넓어진 325/30 ZR 21을 적용했다. 이를 통해 접지 면적과 트랙션 성능을 극대화하면서, 고성능 스포츠카에 요구되는 이상적인 주행 밸런스를 완성했다.