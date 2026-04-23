태국, 7100만 인구 기반 외식·관광 수요 결합

핵심 상권·복합 쇼핑 중심 플래그십 매장 확대

BBQ가 태국 현지 기업과 마스터프랜차이즈(MF) 계약을 체결하고 동남아권 시장 확대에 본격적으로 나선다. 윤홍근(오른쪽부터) 제너시스BBQ 그룹 회장과 현지 파트너사 대표가 기념촬영을 하고 있다. [제너시스BBQ 그룹 제공]
BBQ가 태국 현지 기업과 마스터프랜차이즈(MF) 계약을 체결하고 동남아권 시장 확대에 본격적으로 나선다. 윤홍근(오른쪽부터) 제너시스BBQ 그룹 회장과 현지 파트너사 대표가 기념촬영을 하고 있다. [제너시스BBQ 그룹 제공]

[헤럴드경제=박연수 기자] 제너시스BBQ 그룹이 태국 현지 기업 Genesis BBQ(Thailand) Co., Ltd.와 마스터프랜차이즈(MF) 계약을 체결하며 동남아 시장 공략에 나선다고 23일 밝혔다.

계약 파트너사는 중국 상하이를 기반으로 F&B(식음료) 및 SOC(사회간접자본) 사업을 영위해온 기업이 설립한 현지 법인이다. 태국에서 캐주얼 다이닝 레스토랑 등 외식 사업 운영 경험을 보유하고 있다.

태국은 약 7100만명의 인구와 관광·외식 수요를 바탕으로 글로벌 외식 브랜드의 성장 잠재력이 높은 것으로 평가된다. 매운맛·튀김·소스 중심의 현지 식문화가 K-푸드 메뉴와 높은 친화성을 보이는 점도 진출 배경으로 꼽힌다.

BBQ는 방콕을 거점으로 치앙마이·푸켓·파타야 등 주요 도시 핵심 상권과 시암 파라곤·센트럴월드 등 복합 쇼핑몰을 중심으로 캐주얼 다이닝 레스토랑 형태의 플래그십 매장을 선보일 계획이다. 태국 시장 안착 이후에는 미얀마·라오스·캄보디아 등 인접 동남아 국가로 사업을 확장한다는 구상이다.

BBQ 관계자는 “태국은 동남아 핵심 시장 중 하나”라며 “태국의 성공적 안착을 바탕으로 미얀마·라오스·캄보디아 등 인접 동남아 국가로 사업을 확장할 것”이라고 말했다.


siuu@heraldcorp.com