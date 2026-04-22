에코스타 편입비, 국내 상장 ETF 중 최대 상장 이후 개인 순매수 6거래일 연속 유입

[헤럴드경제=정윤희 기자] 한국투자신탁운용은 ACE 미국우주테크액티브 상장지수펀드(ETF)의 순자산액이 1000억원을 돌파했다고 22일 밝혔다. 지난 14일 유가증권시장에 상장한 이후 6거래일 만이다.

한국거래소에 따르면 전일(21일) 기준 ACE 미국우주테크액티브 ETF의 순자산액은 1037억원으로 집계됐다. 상장 당시 규모는 110억원이었다.

해당 ETF는 우주 기반 테크 기업에 투자한다. 주된 투자처는 ▷재사용 발사체 ▷인공지능(AI) 위성 데이터 분석 ▷우주 데이터센터 등 우주 서비스 관련 기업이다. 항공 및 방산 기업이 아닌 뉴 스페이스 기업에 포트폴리오를 집중한 것이 특징이다.

편입종목 상위권에는 ▷에코스타 ▷로켓 랩 ▷플래닛 랩스 ▷인튜이티브 머신스 ▷MDA 스페이스 ▷파이어플라이 에어로스페이스 등이 이름을 올리고 있다.

특히, 스페이스X 지분을 보유한 에코스타의 편입비는 22.65%로, 국내 상장 ETF 중 가장 많다. 올해 신규 상장한 MDA 스페이스와 요크 스페이스 시스템즈는 해당 ETF만이 편입하고 있다.

상장 이후 기록한 수익률은 7.63%로 국내 상장된 우주항공 ETF 9개 중 가장 높다. 서울대학교 물리학 박사 출신 운용역인 김현태 글로벌퀀트운용부 책임의 전문성 있는 종목 선별이 성과로 연결됐다는 것이 회사의 설명이다.

개인 중심 순매수도 지속 유입 중이다. 해당 ETF가 상장 이후 기록한 개인투자자 순매수액은 526억원으로 집계됐다. 상장 이후 6거래일 동안 단 하루도 빠지지 않고 개인 순매수세가 유입됐다.

펀드 운용역인 김현태 책임은 “우주 산업은 아직 성장 초기인 만큼, 시장 변화에 빠르게 대응하며 고성장 순수 우주 기술 기업에 집중한 포트폴리오를 구성하는 것이 중요하다고 판단해 액티브 ETF로 상품을 선보였다”며 “액티브 ETF인 만큼 스페이스X를 비롯한 신규 상장 종목들도 빠르게 편입할 수 있다”고 강조했다.