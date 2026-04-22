TCR 클래스 6년 연속 우승 도전 N모델 탑재할 고성능 파워트레인 검증 24시간 레이스로 누적 주행거리 겨뤄

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대자동차 고성능 브랜드 ‘현대 N’이 다음 달 14일(현지시간)부터 17일까지 독일에서 열리는 2026 뉘르부르크링 24시 내구레이스 본선에 출전한다고 22일 밝혔다. 현대차는 이번 레이스를 통해 차세대 고성능 파워트레인을 점검하고 기술력 개발에 적극 활용한다는 계획이다.

현대차는 2016년 첫 출전 이후 지난해까지 10년 연속 완주에 성공했으며, 2021년부터 TCR 클래스에서 5회 연속 우승을 기록했다. 올해는 TCR 클래스 6년 연속 우승에 도전하고 SP4T 클래스 첫 출전을 통해 현대차의 미래 N 모델에 탑재될 차세대 고성능 파워트레인을 검증할 예정이다.

TCR 클래스는 양산차의 형태와 부품을 상당 부분 유지한 채 WSC 국제 표준 규격에 맞춰 제작된 투어링 경주차가 경쟁하며, SP4T 클래스는 DMSB규정에 따라 2600㏄ 이하 터보 엔진을 장착한 경주차가 보다 폭넓은 개조를 통해 경쟁하는 부문이다.

현대차는 이번 대회에 TCR 클래스의 엘란트라 N TCR 1대, SP4T 클래스의 엘란트라 N1 RP 2대 등 총 3대의 차량을 출전시킨다. SP4T 클래스에 출전하는 엘란트라 N1 RP는 국내 현대 N 페스티벌에 사용되는 N1 컵 카를 기반으로 개발된 경주차다. 엘란트라 N1 RP는 현대 N이 10년 만에 선보일 예정인 양산 전 단계의 차세대 고성능 파워트레인이 탑재된 것이 특징이다.

출전 차량은 한국, 유럽, 미국 출신 드라이버들로 구성된 국제적 라인업이 맡아 주행할 예정이다. TCR 클래스에 출전하는 엘란트라 N TCR은 미켈 아즈코나, 마크 바쎙, 마누엘 라욱, 니코 바스티안 등 국제 내구레이스 경험이 풍부한 유럽 출신 드라이버들로 팀을 구성한다. SP4T 클래스에는 미켈 아즈코나, 마누엘 라욱, 마크 발렌바인, 김규민, 김영찬 선수를 비롯해 현대 주니어 드라이버인 신우진 선수와 미국의 CJ 세풀베다가 참가한다.

현대차는 이번 대회를 통해 차세대 고성능 파워트레인의 성능과 내구성을 종합적으로 검증하고 양산 준비를 철저히 할 계획이다. 현대차는 뉘르부르크링 24시, WRC 등 모터스포츠를 고성능 기술의 실전 검증 무대로 활용하고 현대 N 브랜드와 핵심 기술에 대한 투자를 지속하며, 국제 모터스포츠 무대에서의 성과를 양산차 개발로 연결하는 선순환 구조를 구축해 왔다.

대표적으로 2016년에는 양산 전 단계의 2.0T 고성능 파워트레인을 내구레이스에 투입했고, 이를 통해 검증된 성능을 바탕으로 i30 N, 아반떼 N, 벨로스터 N 등 양산차에 도입해 지난 10년간 현대 N 라인업의 경쟁력을 이끌어왔다. 현대 N은 레이싱 참여를 기반으로 ▷코너링 악동 ▷일상의 스포츠카 ▷트랙 주행 능력을 실차 성능으로 구현해 나가고 있다.

박준우 현대차 N매니지먼트실장(상무)은 “뉘르부르크링은 ‘남양에서 태어나 뉘르부르크링에서 담금질했다’라는 현대 N의 철학이 구현되는 상징적인 무대”라며 “이번 대회는 현대 N의 새로운 시대를 열어갈 차세대 파워트레인의 성능을 증명하는 자리인 동시에, 현대차의 고성능 기술력이 한 단계 더 도약하는 전환점이 될 것”이라고 말했다.

한편, 뉘르부르크링 24시는 녹색 지옥으로 불리는 노르트슐라이페를 포함한 서킷에서 매년 약 150대 내외의 경주차들이 참가하고 24시간 동안의 레이스를 통한 누적 주행거리를 기준으로 순위를 가리는 세계 최고 수준의 내구 레이스다. 총길이 25.378㎞에 달하는 서킷은 최대 300m의 고저 차와 약 170개의 코너로 구성돼 있으며 평균 완주율이 60~70%에 불과할 만큼 가혹한 주행 환경으로 잘 알려져 있다.