[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]이철우 국민의힘 경북지사 후보가 21일 첨단산업·과학기술 분야 ‘10대 공약’을 발표했다.

이 후보는 이날 “경북을 아시아태평양 인공지능(AI) 수도로 키우고 반도체와 배터리, 바이오, 미래 차, 방산, 에너지산업까지 세계와 경쟁할 수 있는 초격차 산업구조를 만들겠다”고 했다.

그러면서 “아태 AI 센터와 글로벌 AI 협력 플랫폼을 유치하고 포항, 구미, 경산을 중심으로 연구, 실증, 사업화로 이어지는 AI 혁신체계를 구축하겠다”고 밝혔다.

반도체 분야에서는 구미를 중심으로 K-반도체 자립생태계를 완성하고 자율 제조와 제조데이터 플랫폼, 테스트베드, 기업 맞춤형 인재 양성을 결합해 국가산단을 첨단 제조 혁신기지로 전환하는 계획을 제시했다.

또 이차전지 특화단지와 양극재, 리사이클링, 첨단소재 산업을 고도화해 포항을 세계적 배터리 메가 클러스터로 육성하고 전기요금 지역 차등제를 신속히 도입해 산업용 전력비용 부담을 낮추겠다고 약속했다.

이와 함께 경산과 영천, 경주를 잇는 미래 차 산업벨트 조성과 국방 반도체 및 첨단 방산 부품 산업 육성, 수소·원전·소형모듈원자로(SMR)를 결합한 미래에너지 수도 구축 등도 공약했다.

이철우 후보는 “첨단산업은 좋은 기업과 좋은 인재, 과감한 행정이 함께 움직여야 성공할 수 있다”며 “주력산업은 더 강하게 지키고 미래산업은 더 빠르게 키워 경북을 대한민국 산업혁신의 심장으로 만들겠다”고 말했다.