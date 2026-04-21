CNBC 인터뷰서 미-이란 2차협상 낙관…“美, 매우 유리한 위치”

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[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 2차 종전 협상을 앞두고 “결국 훌륭한 합의를 하게 될 것”이라며 낙관적인 전망을 내놨다.

트럼프 대통령은 21일(현지시간) CNBC와의 전화 인터뷰에서 “이란에는 다른 선택지가 없다”며 협상 성사 가능성을 자신했다.

그는 이란이 협상팀을 파견할 수밖에 없는 상황이라고 강조하며 “우리는 지난 47년 동안 다른 대통령들이 하지 못했던 일을 해낼 수 있는 매우 유리한 위치에 있다”고 말했다.

다만 휴전 연장 가능성에 대해서는 “그러고 싶지 않다”며 선을 그어, 시한 압박을 유지하겠다는 입장을 분명히 했다.

미국과 이란은 휴전 시한을 앞두고 이날 파키스탄 이슬라마바드에서 2차 종전 협상을 시도할 예정이다. 미국 측에서는 J.D. 밴스 부통령이 이끄는 대표단이 참여하고, 이란 측에서는 모하마드 바게르 갈리바프 국회의장이 협상단을 이끌 것으로 예상된다.

양국은 지난 7일 ‘2주 휴전’에 합의하면서 당초 오는 21일이 휴전 시한으로 여겨졌으나, 트럼프 대통령은 전날 이란과의 휴전시한이 미 동부시간 기준 22일 저녁(한국시간 23일 오전)까지라고 밝혔다.

양국은 지난 11∼12일 첫 협상 때 우라늄 농축 제한, 호르무즈 해협 개방 등의 핵심 쟁점에서 접점을 찾지 못하고 이후 파키스탄을 통해 물밑 논의를 이어왔다.