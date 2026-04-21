[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]발달장애인 선수들의 땀과 열정이 인천 도심을 뜨겁게 달궜다.

인천스페셜올림픽코리아(ICSOK)가 주최한 제7회 인천스페셜올림픽코리아 회장배 종목별 대회가 21일 인천남동근린공원 일원에서 개최됐다.

이날 도성훈 인천시교육감, 신재경 인천시 정무부시장, 정양석 스페셜코리아 회장 등 지역 정·관계 인사들과 600여명의 발달장애인 및 가족들이 참석해 성황을 이루었다.

이날 탁구 종목에서는 다지기빅케어플러스, 다지기에듀케어플러스, 인천미추홀장애인종합복지관 등 각 기관 대표 선수들이 출전해 열띤 경쟁을 벌였다.

경기장을 찾은 시민과 자원봉사자들의 응원도 대회를 빛나게 했다.

정양석 스페셜올림픽코리아 회장은 “인천스페셜올림픽코리아 대회의 성공적 개최를 축하한다”며 “협회는 여러분들이 차별받지않는 사회를 만들기 노력할 것”이라고 말했다.

박민서 인천스페셜올림픽코리아 회장은 “이번 대회가 발달장애인 선수들에게 단순한 경기 이상의 의미를 지니길 바란다”며 “스포츠를 통해 사회의 당당한 구성원으로서 성취감을 경험하는 계기가 되길 기대한다”고 밝혔다.

인천스페셜올림픽코리아는 매년 정기 대회를 통해 발달장애인의 건강 증진과 사회 참여 확대에 기여하고 있다.