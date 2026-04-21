[헤럴드경제=정목희 기자] 김민석 국무총리가 대구 지역 응급환자 이송체계를 점검하며 ‘응급실 뺑뺑이’ 문제 해결을 위한 개선 방안을 논의했다.

김 총리는 21일 정부서울청사에서 화상으로 열린 회의에서 “대구는 2023년부터 응급환자 이송·수용 지침을 마련해 지역 특성에 맞는 응급의료 체계를 운영해왔다”고 평가했다.

그러면서 “운영 과정에서 병원과 응급환자 간 미스매치를 최소화할 수 있도록 보건복지부와 긴밀히 협력해달라”고 당부했다.

특히 ‘응급실 뺑뺑이’ 문제와 관련해 “전국 단일 해법도 의미가 있지만, 각 권역의 특수성과 역사성을 고려한 맞춤형 해법이 중요하다”고 강조했다.

이번 점검은 최근 응급환자가 적절한 치료를 받지 못하는 사례가 이어진 데 따른 조치다. 지난 2월에는 대구를 방문한 임신부가 응급 상황에서 병원을 찾지 못해 여러 곳을 전전하다 치료 시기를 놓치는 사고가 발생하기도 했다.

이번 회의는 광주·전라 지역의 응급환자 이송체계 혁신 시범사업 릴레이 점검에 이어 대구 지역 현황 점검을 위해 마련됐다.

정부는 응급실 미수용 문제가 발생하는 지역에 대한 점검을 비롯해 응급환자 이송체계 개선 방안을 지속 추진할 계획이라고 총리실은 덧붙였다.