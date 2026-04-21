[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 조국혁신당 광주시당은 21일 “더불어민주당이 중대선거구를 졸속 개편한 데에 이어 ‘패자부활전’ 방식까지 동원하며 전원 공천하려 한다”고 비난했다.

혁신당 광주시당과 예비후보들은 이날 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “개혁진보 4당이 ‘집단 퇴장’이라는 결단으로 반대했지만, 거대 양당 밀실야합으로 중대선거구제가 졸속 개편돼 광주에서만 시범 도입됐다”고 강조했다.

이들은 “졸속 개편에 대한 비판이 가라앉기도 전에 광주에서 민주당은 ‘패자부활전’ 방식까지 동원해 3~4인 선거구에 3~4명을 모두 공천하려는 움직임을 보이고 있다”며 “이는 중대선거구제 취지를 정면으로 부정하는 것”이라고 주장했다.

이어 “민주당의 전원공천 방침은 소수 정치세력 진입을 원천 차단하는 행위”라며 “눈 가리고 아웅 하는 식의 기만적 정치이자 제도를 ‘의석 싹쓸이 수단’으로 악용하는 행태”라고 지적했다.

또 “전남·광주 통합특별시 출범을 앞두고 강력한 행정 권력을 견제해야 할 시의회가 일당 독점 구조를 유지하려 한다면 민주적 통제를 스스로 포기하는 것과 다름없다”고 우려했다.

이어 “통합단체장 후보로 나선 민형배 의원조차 졸속 추진에 우려를 표한 상황에서 의회가 변화 없이 독점 구조를 고수하는 것은 모순”이라고 덧붙였다.

혁신당 광주시당은 3~4인 선거구 전원 공천 방침 철회, 복수 후보 추천 금지, 소수정당 의회 진입 보장 장치 마련, 시민사회 참여 공론화 등을 요구했다.