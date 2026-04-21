[헤럴드경제(뉴델리)=서영상 기자] 2박3일간 인도 국빈방문을 마친 이재명 대통령은 21일 오후(현지시간) 공군 1호기편으로 다음 순방지인 베트남으로 출국했다.

24일까지 3박4일간 일정으로 한국의 동남아시아 최대교역국인 베트남을 찾는 이 대통령은 방문 기간 또 럼 공산당 서기장 겸 국가주석과 정상회담에 나서며, 글로벌 불확실성이 고조된 가운데 양국간 전략적이고 호혜적인 협력을 강화하기 위한 실질적인 방안을 논의할 예정이다.

이번 방문은 이달 초 출범한 베트남 신임 지도부의 첫 국빈행사이며, 지난해 8월 또 럼 서기장의 방한 이후 8개월 만에 성사된 답방이라는 점에서 의미가 크다.

이 대통령은 먼저 하노이에 도착해 하루 휴식을 취한 뒤 22일 동포간담회로 일정을 시작한다. 이어 ‘베트남 국부’인 호치민 전 국가주석 묘소에 헌화한 뒤 공식환영식을 갖는다.

또 럼 당 서기장과 정상회담에선 양해각서(MOU) 교환식과 공동언론발표, 국빈만찬 등 일정을 소화한다. 23일에는 국가서열 2위인 레 민 흥 총리와 면담을 하고, 서열 3위인 쩐 타인 먼 국회의장과 면담 및 오찬도 가질 예정이다.