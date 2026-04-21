코스피 6388 마감 종가 사상 최고치 2개월 만에 경신 외국인 1.3조원 순매수 코스닥도 8거래일 연속 상승

[헤럴드경제=문이림 기자] 21일 코스피가 외국인과 기관의 대규모 매수세에 힘입어 종가와 장중 기준 사상 최고치를 모두 경신했다. 반도체 수출 급증에 따른 실적 기대감이 반영되며 삼성전자와 SK하이닉스가 지수 상승을 주도했다.

이날 코스피는 전장보다 169.38포인트(2.72%) 오른 6388.47에 거래를 마치며 사상 최고치를 갈아치웠다. 지난 2월 26일 종가 기준 사상 최고점(6307.27)을 기록한 지 약 2개월 만이다.

지수는 전장 대비 83.45포인트(1.34%) 상승한 6302.54로 출발해 장중 한때 6347.41을 돌파하며 장중 기준 최고점(6347.41)도 새로 썼다.

유가증권시장에서 외국인과 기관은 각각 1조3342억원, 7378억원 순매수하며 지수 상승을 견인했다. 개인은 홀로 1조9201억원 순매도했다.

이경민 대신증권 연구원은 “이달 반도체 수출액이 전년 동기 대비 183% 증가하며 실적 기대감이 확대됐다”고 설명했다.

삼성전자는 전장 대비 2.10% 오른 21만9000원, SK하이닉스는 4.97% 상승한 122만4000원에 장을 마감했다. SK하이닉스는 종가 기준 처음으로 120만원대를 돌파했다. 오는 23일 예정된 실적 발표를 앞두고 기대감이 반영된 것으로 풀이된다.

시가총액 상위 종목 가운데 현대차(3.61%), 두산에너빌리티(4.23%), HD현대중공업(9.92%) 등이 상승했다. LG에너지솔루션은 11.42%나 올랐다. 반면 삼성바이오로직스는 1.06%, 한화에어로스페이스는 2.39% 하락했다.

코스닥 지수는 전장보다 4.18포인트(0.36%) 오른 1179.03에 장을 마쳤다. 8거래일 연속 상승이다.

지수는 전장보다 11.38포인트(0.97%) 상승한 1186.23으로 출발해 상승폭을 일부 반납했다.

코스닥 시장에서 개인은 5011억원 순매수하며 지수 상승을 주도했다. 외국인과 기관은 각각 3494억원, 1214억원 순매도했다.

시가총액 상위 종목 중 에코프로(5.21%), 에코프로비엠(5.00%) 등이 강세를 보였다. 레인보우로보틱스(-1.15%), 에이비엘바이오(-2.68%), 코오롱티슈진(-5.75%)등이 약세였다.