불합리한 관행·제도 검토·개선

[헤럴드경제=김은희 기자] 금융위원회는 금융 영역의 불합리한 관행과 제도를 국민 입장에서 검토하고 개선하기 위해 20일부터 ‘금융분야 정상화 과제 제안센터’를 운영 중이라고 21일 밝혔다.

금융분야 정상화 과제 제안센터는 국민이 금융 이용 등 실생활에서 직접 느끼는 문제의식과 제도개선 방안 등을 제안받아 실질적인 정책 개선으로 연결하기 위해 개설됐다. 금융위 홈페이지를 통해 누구든 의견을 제안할 수 있다.

제도의 예외나 허점이 관행처럼 굳어진 경우, 금융 규제나 제도가 현실과 동떨어져 사문화된 경우, 소비자에게 일방적으로 불리하게 설계된 금융 관행이 유지되고 있는 경우 등이 모두 해당된다. 접수된 내용은 내·외부 전문가 논의 등을 거쳐 정상화 과제에 포함될 예정이다.

이억원 금융위원장은 “국민이 금융 현장에서 직접 체감하는 문제점이 바로 금융 개선의 출발점”이라며 “국민의 제안 하나하나가 금융 분야를 개선·발전시키는 계기가 될 수 있도록 하겠다”고 말했다.