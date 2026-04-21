[헤럴드경제=정석준 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 21일 한국노총 서울지역본부를 찾아 간담회를 열고 노동계의 정책 제안을 청취했다.

당 지도부에선 정점식 정책위의장, 한국노총 출신 임이자 국회 재정경제위원장, 한국노총 출신 비례대표 의원인 김위상 당 노동위원장 등이 참석했다. 한국노총 서울지역본부에서는 김기철 의장을 비롯한 본부 주요 인사들이 자리했다.

노동계는 정책적 관심을 요구했다. 김 의장은 “한국노총 63년 역사에 야당 대표가 참석한 게 처음 같다. 모처럼 시간 내서 참석해줘서 감사하다”고 말한 뒤 “저희 현안 문제가 상당히 많지만, 그동안 국민의힘에서는 노동을 좀 경시하지 않았나 생각도 한다”고 했다.

또 “우리 노동계 출신이 국회에 18명 정도 있는데 뭐 하나 제대로 하는 게 없고 말로만 하는 것 같다. 정년 연장을 해 준다면서 안 하고, 여러 어려움이 있다”고 말했다.

이에 장 대표는 “63년 만에 야당 대표가 처음 서울본부에 방문했다고 하는데 그게 그동안 국민의힘과 한국노총, 노동계와 국민의힘의 거리를 말해주는 것 아닌가 싶다. 그동안 좀 거리가 있었던 것을 인정한다”며 “다시 국민의힘이 한국노총의 손을 잡고 함께 걸어갈 길을 모색하겠다”고 말했다.

이어 “제가 당 대표가 된 뒤 국민의힘도 노동이 존중받는 사회를 만들기 위해 적극 나서려고 노동국을 신설했고 한국노총 출신 노동특보를 임명해 이제 국민의힘도 노동자들과 함께 노동이 존중받는 사회를 만들기 위해 노력하는 걸 실질적으로 보여드리려 노력하고 있다”고 밝혔다.

또 “이곳이 한국노총 발상지였다는 것은 한국노총만이 아닌 대한민국 전체가 가진 역사적 의미”라며 “여러 정책 제안을 주면 그런 제안을 저희가 받아서 정책으로 될 수 있도록 최선의 노력을 다하고 계속 협의해 가겠다”고 약속했다.

당 노동위원장인 김위상 의원은 “우리 국민의힘이 노동 정책에 대해 좀 소홀한 부분, 현장 노동자들에게 다가가지 못한 점을 지적해 줬는데, 국민의힘이 앞으로 노사 상생의 노동 정책을 쏟아낼 것”이라고 말했다.