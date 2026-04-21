[헤럴드경제=양대근 기자] 중앙선거관리위원회는 오는 6월 3일 열리는 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 지역별 유권자의 관심 이슈를 정리한 ‘공약이슈트리’ 서비스를 정책공약마당 사이트에 공개했다고 21일 밝혔다.

공약이슈트리는 정당·후보자의 공약 개발을 지원하고 정책에 대한 유권자의 관심을 높이기 위해 기획된 서비스를 말한다. 언론기사 빅데이터 분석을 통해 정책 분야별로 지역 관심 분야를 도출하고 언급량이 많았던 핵심 키워드를 시각화하여 제공한다.

시·도를 선택하면 해당 지역의 주요 관심 주제(토픽) 5개와 각 주제별 주요 키워드 20개가 함께 제시되어 총 100개의 공약이슈를 확인할 수 있고, 구·시·군을 선택하면 3개 토픽과 토픽별 20개의 키워드를 통해 총 60개 공약이슈를 볼 수 있다.

2022년 7월부터 2026년 1월까지의 언론기사 데이터를 두 구간으로 나누어 분석하여 유권자의 정책 관심 분야 변화 양상을 비교·확인할 수 있도록 하였다. 자세한 분석 내용은 ‘공약이슈 기초자료 보기’ 메뉴의 전체 사업보고서를 통해 확인할 수 있다.

중앙선관위 관계자는 “이번 서비스가 정책 중심의 선거문화 정착에 기여하기를 바라며, 유권자와 정당·후보자의 많은 관심을 부탁드린다”고 밝혔다.