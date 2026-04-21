[헤럴드경제=양대근 기자] 국회 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사 특별위원회’는 21일 여당 주도로 유병호 감사원 감사위원 등에 대한 동행명령장을 발부했다.

특위는 이날 국회에서 진행한 서해 공무원 피격·통계조작·‘윤석열 명예훼손’ 허위보도 조작기소 의혹 사건 청문회에서 유 위원 등에 대한 동행명령장 발부의 건을 더불어민주당 주도로 가결했다.

유 위원은 윤석열 정부 당시 감사원 사무총장으로 활동하며 문재인 정부의 서해 공무원 피격 사건 등에 대한 감사에 깊이 관여한 것으로 알려졌다.

유 위원은 이날 청문회의 증인으로 채택됐으나 사유서를 제출하고 불출석했다. 민주당 소속인 서영교 위원장은 “(2022년) 윤석열이 (대통령으로) 취임하면서 곳곳에서 하명 수사가 이뤄진다”며 “그 중 감사원의 핵심이 유병호”라고 지적했다.

이에 곽규택 국민의힘 의원은 “본인의 입장과 당시 상황에 대해 18쪽에 달하는 상세한 서면을 냈다”며 “운영의 묘를 살려서 진행해야 하는 게 아니냐”고 지적했다.

특위는 유 위원 이외에도 김숙동 감사원 국장, ‘대장동 대출 브로커’ 조우형에 대해서도 민주당 주도로 동행 명령장을 발부했다. 아울러 강의 일정을 들어 불출석 사유서를 제출한 김태효 전 국가안보실 1차장에 대해선 구두로 출석을 명령했다.