홍콩 CSOP자산운용 한국 시장팀 인터뷰 세계 첫 삼성전자·SK하이닉스 레버리지 ETF 출시 “한국과 홍콩 잇는 슈퍼 커넥터 자처”

[헤럴드경제=문이림 기자] “홍콩 기관투자자의 한국 투자 수요는 높은 반면 현지에 상장된 한국 증시 상장지수펀드(ETF)는 사실상 전무한 수준입니다.”

홍콩 CSOP자산운용 한국 시장팀의 이제충 상무, 강은혜 이사, 예런 양 상무는 최근 헤럴드경제와 인터뷰에서 “코스피200 ETF 출시를 검토하고 있다”고 밝혔다. 삼성전자·SK하이닉스 단일 종목 레버리지 ETF를 통해 한국 시장에 대한 글로벌 투자 수요를 확인한 뒤, 코스피200 ETF 상장도 검토에 나선 셈이다.

강은혜 이사는 “코스피200은 한국 시장의 대표 벤치마크지만 홍콩 증시에는 이를 직접 추종하는 상품이 없다”며 “이 때문에 해외 투자자들이 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 코리아 등 대체 상품에 의존할 수밖에 없는 상황”이라고 말했다. 홍콩에서는 기관투자자들이 ETF를 자산배분 수단으로 활용하는 만큼 코스피200과 같은 대표 지수 추종 상품 수요가 크다는 설명이다.

한국 시장에 대한 관심은 현장에서 체감되고 있다. 양 상무는 “최근 한국 주식 인기가 높아지면서 홍콩 고액자산가 약 30명을 한국으로 초청해 증권사와 기업을 방문하는 프로그램도 진행 중”이라고 말했다. 이어 “(CSOP자산운용이) 홍콩과 한국의 자본시장을 연결하는 ‘슈퍼 커넥터’ 역할을 하고 있다”고 강조했다.

이 같은 흐름의 출발점은 삼성전자와 SK하이닉스 단일 종목 레버리지·인버스 ETF였다. CSOP자산운용은 지난해 두 기업을 기초자산으로 한 상품을 홍콩증권거래소에 상장했다. 모두 세계 최초 사례다. 한국 대표 기업의 주가 방향성에 배팅할 수 있는 상품으로 글로벌 투자자들의 관심을 끌어냈다.

성과도 빠르게 나타났다. 삼성전자와 SK하이닉스 레버리지·인버스 ETF 두 상품의 AUM은 약 40억달러(약 6조원)까지 불어났다. 이 중 한국 투자자 유입 자금은 약 1억7000만달러로, 대부분은 홍콩을 비롯한 글로벌 투자자에게서 흘러들어왔다. 강 이사는 “상품 출시를 통해 예상보다 해외 투자자들의 한국 시장에 대한 관심과 수요가 높다는 점을 확인할 수 있었다”고 말했다.

특히 SK하이닉스 레버리지 ETF는 지난해 10월 출시 이후 AUM이 약 30억달러까지 급증하며 CSOP자산운용의 핵심 상품으로 자리 잡았다.

파장은 국내 ETF 시장에도 번졌다. CSOP자산운용의 사례가 금융당국이 단일 종목 레버리지 ETF 출시를 허용하는 데 영향을 미쳤다는 평가가 나온다. ‘메기’ 역할을 한 셈이다. 강 이사는 “홍콩 개인투자자들이 삼성전자나 SK하이닉스에 직접 투자하기 구조상 쉽지 않다”며 “(한국 시장) 접근성을 높였다는 데서 자긍심을 느낀다”고 했다.

단일 종목 레버리지 ETF 출시 배경에는 글로벌 수요와 상품 공백이 있었다. 강 이사는 “당시 미국 기업을 기초자산으로 한 단일 종목 레버리지 상품은 많았지만, 삼성전자나 SK하이닉스 같은 아시아 대표 종목을 추종하는 상품은 부족했다”고 설명했다.

양 상무는 “메모리 반도체가 본격적으로 주목받기 전인 지난해 5월 삼성전자 단일 종목 레버리지 상품을 출시했다”며 “철저한 시장 조사에 따른 결정이었다”고 말했다.

상품 구조 역시 차별화 요소다. CSOP의 레버리지 ETF는 기초자산을 직접 편입하는 대신 스왑(Swap) 등 파생상품을 활용해 수익률을 추종한다. 스왑 상대방이 기초자산을 추적하고 헤지하는 역할을 맡고, CSOP자산운용은 스왑 상대방인 투자은행 등에 일정 비용을 지불한다.

급락장에 대비한 보호 장치도 적용했다. 이 상무는 “예기치 못한 시장 상황에서 투자자를 보호하기 위해 약 45% 수준에서는 하락을 멈추는 장치를 두고 있다”고 설명했다. 기초자산이 급락하더라도 순자산가치(NAV)가 0으로 떨어지는 상황을 방지하기 위한 설계다. 일반적인 레버리지 상품이 기초자산이 50% 하락할 경우 가치가 0이 돼 상장폐지 위험에 노출된다.

수수료가 상대적으로 높은 것도 이 같은 구조 때문이다. 이 상무는 “스왑 상대방에 보호 비용을 지급하고 추적과 헤지, 유동성 확보를 위해 추가 비용을 들이고 있다”며 “매우 정교한 리스크 관리와 지수 추적 정확성을 갖출 수 있는 이유”라고 짚었다.

현재 CSOP는 홍콩 ETF 시장에서 레버리지·인버스 상품 기준 약 99.5%의 점유율을 기록하고 있다. 이 상무는 “레버리지·인버스 ETF 시장은 계속 성장할 것”이라며 “연말까지 (CSOP자산운용의) 레버리지·인버스 ETF의 운용자산(AUM)이 100억달러까지 성장할 수 있다”고 내다봤다.