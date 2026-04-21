‘안양교도소 현대화사업 추진 관련 입장문’에서 力說 “사업인허가권자, 시민과 함께 강력하게 대응해 나가겠다”

[헤럴드경제=박준환 기자]김성제 의왕시장이 21일 ‘안양교도소 현대화사업 추진 관련 입장문’을 통해 사업인허가권자로서 강력하게 대응할 것임을 천명했다.

김 시장은 “기존 안양시 부지에 위치한 수용시설을 의왕시 오전동 일원으로 이전하여 건립하는 방안이 검토되고 있는 것으로 알려졌다”며 “이는 의왕시민의 뜻을 무시한 일방적인 결정이며, 절대 용납될 수 없다”고 못박았다.

그러면서 김성제 시장은 “의왕시 구간에 교정시설 배치가 현실화될 경우, 시민과 함께 모든 행정적 역량을 동원해 단호히 대응해 나가겠다”고 강조했다.

<입장문 전문>

존경하는 의왕시민 여러분!

그리고 언론인 여러분!

김성제 의왕시장입니다.

저는 오늘 안양시와 법무부가 추진중인 안양교도소 현대화사업과 관련하여, 의왕시민들이 느끼는 우려를 전하고, 이에 대한 의왕시의 입장을 밝히고자 이 자리에 섰습니다.

현재 법무부 소유의 안양교도소 부지는 안양시와 의왕시 경계에 위치해 있으며, 그동안 안양시는 해당 시설을 관외로 이전하는 방안을 지속적으로 추진해 왔습니다.

그러나 지난 2022년에 안양시와 법무부가 업무협약을 체결하면서 교도소를 이전하는 대신 현 부지 내에서 현대화 사업을 추진하는 방향으로 계획이 변경된 바 있습니다.

최근 보도에 따르면, 안양시와 법무부는 안양교도소 이전 및 법무시설 현대화사업과 관련한 사업계획을 재정경제부에 제출했으며, 이 과정에서 기존 안양시 부지에 위치한 수용시설을 의왕시 오전동 일원으로 이전하여 건립하는 방안이 검토되고 있는 것으로 알려졌습니다.

이에 대해 의왕시는 다음과 같은 입장을 분명히 밝힙니다.

첫째, 의왕시는 교정시설의 의왕시 구역 내 배치에 대해 강력히 반대합니다.

안양교도소를 안양시 부지 내에서 재건축하는 것에 대해서는 반대하지 않습니다.

하지만, 사전 설명이나 협의 없이 교정시설을 의왕시 지역으로 이전하는 계획은 의왕시민의 뜻을 무시한 일방적인 결정이며, 절대 용납될 수 없습니다.

둘째, 이번 계획은 의왕시민의 안전과 교육환경을 심각하게 위협하는 사안입니다.

특히 예정지 인근에는 모락고등학교와 모락중학교가 위치하고 있어, 학생들의 학습권 침해와 교육환경 악화가 우려됩니다.

또한, 학부모와 지역 주민들의 불안감과 지역사회의 갈등 역시 걷잡을 수 없이 커지고, 주민 생활권에도 큰 악영향을 초래할 것입니다.

셋째, 이번 사안은 절차적 정당성 측면에서도 심각한 문제가 있습니다.

시민의 삶에 중대한 영향을 미치는 사업임에도 불구하고, 의왕시 및 의왕시민과의 충분한 사전 협의 없이 추진된 점은 지방자치의 기본 원칙에 부합하지 않으며, 결코 가볍게 볼 수 없는 문제입니다.

이에 의왕시는 이번 안양교도소 현대화사업 추진에 대해 깊은 유감을 표명합니다.

이 문제는 단순한 지역 간 이해관계를 넘어, 시민의 안전과 아이들의 교육권, 그리고 지역의 지속가능한 발전과 직결된 중대한 사안입니다.

향후 의왕시 구간에 교정시설 배치가 현실화될 경우, 의왕시는 시민 여러분과 함께 모든 행정적 역량을 동원하여 단호히 대응해 나갈 것입니다.

아울러, 관련 인허가 절차에 대해서도 법과 원칙에 따라 강력하고 적극적으로 대응할 방침입니다.

존경하는 시민 여러분!

의왕시는 시민의 안전과 권익을 최우선으로 지키기 위해 끝까지 책임 있는 자세로 대응하겠습니다.

경청해 주셔서 감사합니다.