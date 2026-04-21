[헤럴드경제=김진 기자] 신세계백화점이 22일 ‘지구의 날’을 맞아 친환경 야채와 과일을 특별한 가격에 선보인다.

21일부터 26일까지 친환경 인증을 받은 야채와 과일 특가 행사를 기획했다. 대표 상품은 친환경 오이(2입·4900원), 친환경 애호박(1개·4800원), 친환경 대파(300g·3900원), 친환경 토마토(800g·1만1800원), 친환경 블루베리 (100g·1만800원) 등이다.