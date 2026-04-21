추경·금융·물류 연계해 현장애로 신속 해소

[헤럴드경제=양영경 기자] 수출 플러스 지원단이 중동 정세 불안 등 대외 리스크 확대 속에서 수출 기업 애로를 점검하고 맞춤형 지원을 강화하기 위해 첫 현장 행보에 나섰다.

재정경제부는 이형일 1차관(수출 플러스 지원단장)이 21일 서울디지털국가산업단지 내 의료기기 기업 오스테오시스를 찾아 수출기업들과 간담회를 개최했다고 밝혔다.

이번 일정은 이달 1일 출범한 수출 플러스 지원단의 첫 현장 방문이다. 지원단은 ‘2030년 1조달러 수출 달성’을 목표로 출범한 민관 합동 조직으로, 부처·지자체·유관기관 간 협업을 총괄하고 기업 애로 해소와 금융 지원 등을 담당한다.

이 차관은 “최근 우리 수출은 반도체 등을 중심으로 호조세를 보이며 우리 경제의 든든한 버팀목이 되고 있으나 중동 정세와 주요국 관세 등 글로벌 불확실성 확대로 전반적인 수출 여건은 여전히 엄중한 상황”이라며 “정부와 유관기관, 기업들이 힘을 합쳐 수출을 지키고 키우기 위한 노력을 배가해 나가는 것이 중요하다”고 강조했다.

이날 간담회에 참석한 오스테오시스·웰크론·이지스·서보스타·폴라리스오피스·고려기연 등 기업들은 중동발 물류 차질을 비롯해 해외 거래처 발굴, 수출 마케팅 등 전반적인 애로를 호소했다. 이에 정부와 유관기관은 기존 지원사업을 안내하며 현장 중심의 신속한 대응 필요성을 강조했다.

정부는 향후 수출 지원 정책 방향도 제시했다. 우선 중동 상황 등으로 인한 수출기업 피해 최소화를 위해 추가경정예산을 활용해 수출바우처와 금융지원 확대, 공동 물류센터 지원, 핵심 품목 공급망 안정화 등을 신속히 추진할 방침이다.

기업 애로사항은 접수 즉시 담당 기관을 배정하고, 다부처 협업이 필요한 병목 애로는 별도 관리 체계를 통해 집중 대응한다는 계획이다.

업종·지역별 맞춤형 지원도 강화한다. 물류, 자유무역협정(FTA), 환율, 방산, 콘텐츠 등 분야별 설명회와 1대1 상담을 확대하고, 중동 대체시장과 함께 친환경·디지털 등 유망 분야 10대 수주 프로젝트를 발굴해 밀착 지원한다.

금융 지원 측면에서는 대출·투자·보증을 연계한 패키지 지원을 통해 수출과 생산적 금융 간 선순환 구조를 구축한다. 특히 첨단산업·서비스 분야와 중소·지역기업을 중심으로 금융 접근성을 높이고, 금융기관이 직접 기업을 찾아가는 방식의 지원도 추진한다.

아울러 지원단과 지방자치단체 간 상시 협력채널을 구축해 지역 내 수출 유망기업을 ‘5극3특’ 성장 엔진으로 육성하고, 지자체 수출진흥사업과 중앙부처·유관기관 지원 제도 간 연계를 강화해 정책 시너지를 높인다. 동시에 지역 기업의 애로를 지방정부와 협력해 해결해 나갈 방침이다.

이 차관은 “정책의 해답은 늘 현장에 존재한다”며 “앞으로도 전국 각지를 찾아 기업들과 지속적으로 소통하고 현장에서 확인된 애로와 개선과제는 신속히 정책에 반영해 나가겠다”고 말했다.