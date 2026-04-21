[헤럴드경제=김해솔 기자] 국회의원 재보궐선거 출마 의사를 드러낸 김용 전 민주연구원 부원장은 21일 경기 안산갑 출마를 선언한 김남국 더불어민주당 대변인에 대해 “또 전략 공천을 받는 것은 특혜”라고 했다.

김 전 부원장은 이날 오전 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’에서 “(김 전 의원은) 지난번(21대 총선)에 전략 공천을 한 번 받았다”며 “또 전략 공천을 받는 것은 특혜라는 얘기가 많이 있다”고 발언했다.

그는 마찬가지로 경기 안산갑 출마를 선언한 전해철 전 의원에 대해서도 “이재명 당시 당대표 검찰 체포동의안에 앞장서 통과시키려는 노력을 해서 안산 민심이 과연 받아들일까 (의문)”이라며 “제게도 기회는 있지 않을까 생각한다”고 말했다.

그러면서 “안산이나 하남, 이 두 군데에서 당이 전략적으로 판단하는 기준에 따라 판단해 (공천을) 결정해 주시면 거기에 따라 열심히 할 것”이라고 했다.

경기 평택을에 대해서는 “조국 조국혁신당 대표, 김재연 진보당 대표가 활동하고 계시고 정치적으로 여러 복잡한 상황에 놓여 있다”고 했다.

자신의 사법 리스크를 향한 지적에 대해서는 “객관적으로 드러난 팩트만 보더라도 검찰이 공소한 내용이 공소장 수준이 아닌 허위의 공문서 사항이기 때문에 당연히 파기 환송이 날 수밖에 없다고 자신한다”고 주장했다.

자신의 행보가 이재명 대통령에게 부담이 될 수 있다는 지적에는 “저의 출마가 오히려 내란 종식과 정치 검찰 심판을 위한 이번 지방선거의 한 요소가 될 수 있다”고 자평했다.