“鄭 ‘착착개발’, 서울시 ‘신통기획’과 차이없어” “민주당 ‘장특공 폐지 없다’는 이야기 못 믿어”

[헤럴드경제=박병국 기자] 오세훈 서울시장은 21일 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 재개발 재건축 속도를 높이기 위해 ‘착착개발’을 들고나온 것에 대해 “서울시의 ‘신속통합기획’과 같다”고 말했다. 또 민주당이 부동산 양도세 장기특별보유공제(장특공) 폐지 계획이 없다고 선을 그은 것에 대해서는 “믿지 않는다”고 말했다.

오 시장은 KBS 라디오 ‘전격시사’에 출연, 부동산 관련 질문에 이같이 답했다.

오 시장은 정 후보를 평가해달라는 질문에 “아주 좋은 경쟁자”라고 평가했다. 그는 “구청장 중에 일 잘하신 쪽으로 평가되는 분”이라며 “시민 여러분들이 아마 ‘일을 열심히 했다’ 이렇게 인정할 법하다”고 말했다. 그러면서도 “ 문제는 뭐냐 하면, 대통령 픽이라는 거다. ‘명픽’ ‘명픽’하는데 지금 나타나는 조짐을 보면 (정 후보는) 대통령이 뭘 말하면 서울시민 입장에서는 손해가 되는 일이라도 반대를 못하실 것이다. 이분 특색이 그렇다”고 지적했다.

그는 “서울시장 할 때 성동구를 전략정비구역으로 지정을 해 놓고 나갔다”며 “박원순 (전 서울)시장이 들어와서 올스톱 시켰다. 자기네 지역구의 재개발을 올스톱시켰는데 박 시장한테 한마디도 어필한 적이 없다. 제가 10년 만에 돌아와 보니까 그대로 있더라”고 설명했다. 또 “아마 오늘 이후에도 입장을 밝히지 않을 가능성이 높다고 생각한다”고 덧붙였다.

오 시장은 “장특공 폐지하겠다고 대통령이 지금 SNS(사회관계망서비스)에 써서 서울시민들이 지금 굉장히 촉각을 곤두세우고 있다. 이거는 이사하면 앉아서 도둑 맞는 것이다”며 “당연히 입장이 나와야 된다. 입장을 내달라고 했는데 (정 후보는) 지금 묵묵부답”이라고 말했다.

그는 민주당에서 장특공 폐지는 없다고 선을 그은 것에 대해서도 “그거 못 믿는다”며 “선거 끝나고 나면 어떻게 될지 모른다. 그래서 시민들이 불안해하는 거 아닌가. 당에서는 선거를 치러야 되니까 당장 부인하는 게 맞을 것”이라고 말했다. 그러면서 “대통령께서 저렇게 직설적으로 분명한 어조로 완전히 구체적인 말씀을 했다”며 “그 정도 되면 아무리 대통령이 하신 말씀이라도 (정 후보는) 본인 의견을 내놔야 사실 후보로서는 기본적인 도리”라고 말했다.

오 시장은 서울시의 신통기획과 정 후보가 내놓은 착착 개발을 비교해 달라는 질문에는 “차이가 없다. (정 후보가 신통기획을 착착 개발로) 네이밍만 한 것”이라며 “내용을 들여다보면 내가 더 잘할 거라는 이야기밖에 없다”고 말했다.

그는 “처음에는 (나를) 굉장히 비판했다. ‘착공 실적이 없다’고 했는데 억지 주장이었다. 왜냐하면 재개발과 재건축은 10년, 15년, 20년 걸리는 프로젝트이기 때문이다”고 말했다. 이어 “박 전 시장이 389개 구역을 취소를 했다”며 “그러니까 5년 뒤, 10년 뒤, 15년 뒤에는 진행되는 것들이 물량이 없을 수 밖에 없다. 착공 실적이 없는데 억지를 쓴 것”이라고 강조했다.

그는 “이제 현장을 다녀보니까 반발이 거세다”며 “당신들이 시장 되면 신통기획처럼 안 하겠다는 얘기냐는 반발이 거세니 말을 바꾼 것”이라고 말했다. 그러면서 “한 달 전부터 그래서 이름을 착착개발로 붙이고 ‘착착 하겠다’고 (정 후보가) 이야기한다”며 “‘나는 더 빨리 더 잘하겠다’ 이 말밖에 없다”고 꼬집었다.