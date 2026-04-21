[헤럴드경제=장연주 기자] 6만 마리가 넘는 독사를 기르며 연간 100만 위안(약 2억1600만원) 이상을 버는 30대 중국 여성이 온라인에서 큰 화제를 모으고 있다. 그는 ‘뱀독을 수집하는 소녀’라는 이름으로 온라인상에서 활동해, 2만명 이상의 팔로워와 소통하고 있다.

20일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등 보도에 따르면, 1995년생 여성 친씨는 중국 남부 광시성 구이린 출신으로 대학 졸업 후 2년 만에 아버지의 뱀 사육을 돕기 위해 고향 마을로 돌아왔다.

그녀는 현재 6만 마리가 넘는 파충류를 관리하고 있다. 여기에는 맹독성 살모사 5만 마리 이상, 1만 마리의 코브라가 포함돼 있다.

친씨는 “아버지가 처음에는 그 업계가 너무 위험하다고 생각해 제가 일하는 것을 반대했지만, 농장이 확장돼 혼자 감당하기에 벅차 결국 아버지 일을 돕게 됐다”고 말했다.

친씨에 따르면, 말린 뱀, 뱀 쓸개, 뱀 기름은 모두 전통의학에서 사용되며 추출한 뱀독은 의학 연구에 사용된다. 또 그가 키우는 뱀 중 일련의 과정을 거친 뱀들은 한달에 두번 독을 분비할 수 있다.

뱀독은 품질에 따라 그램당 40~200위안(약 8643~4만 3200원)에 팔리며, 뱀고기는 마리당 200~300위안(4만3200~약 6만4800원)에 거래되며 큰 뱀은 1000위안(약 21만6000원) 이상에 팔리기도 한다.

인건비와 기타 비용을 제외하면 연간 100만 위안 이상의 수익을 창출할 수 있다고 그는 설명했다.

그는 또 온라인에서는 ‘뱀독을 수집하는 소녀’라는 이름으로 뱀 사육에 대한 경험과 실질적인 지식을 공유하며 2만2000명이 넘는 팔로워를 보유하고 있는 것으로 알려졌다.

친씨는 “뱀을 기르는 사람이 뱀에게 물리는 게 무섭지 않다고 말한다면 그건 딱 한가지 가능성밖에 없다. 바로 한 번도 물려본 적이 없다는 거다”라며 “뱀에게 물리면 극심한 통증이 가장 큰 증상이며, 한번이라도 그 고통을 겪어보면 1년, 아니 평생 잊지 못할 것”이라고 말했다.

그러면서 그는 “손을 물리면 손에만 통증이 있을 거라고 생각할 수도 있지만 실제로는 팔, 어깨, 심지어 몸의 절반까지 아플 수 있다”며 “제 팔로워 중 한명은 뱀에게 물린 후 너무 고통스러워서 다시는 그런 일을 겪고 싶지 않아 차라리 절단하는 게 낫다고까지 말했다”고 전했다.