[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]영남대가 이달부터 12월까지 대구·경북·충남·강원 지역에서 ‘2026 찾아가는 독도전시회’를 개최한다.

21일 영남대에 따르면 지난달 24일 일본 문부과학성은 고등학교 사회과 교과서 검정결과 발표에서 ‘독도는 일본 고유의 영토’라는 기술을 담고 있으며 지난 10일 ‘외교청서 2026’에서도 독도가 일본 고유 영토라는 주장을 13년째 담고 있다.

이에 교육부 정책중점연구소인 영남대 독도연구소는 교육부, (재)독도재단, 경북도교육청, 대구시교육청, 충남도교육청, 강원지리교육연구회 등과 공동으로 ‘찾아가는 독도전시회’를 개최한다.

‘대한민국의 아침을 여는 섬 독도’를 주제로 열리는 이번 전시는 경산시 압량중학교 본관 전시공간 등 4개 지역에서 오는 12월 22일까지 동시에 개최한다.

올해 전시회는 11회째를 맞으며 매일 오전 9시부터 오후 6시까지 전시한다.

강원도에서는 강원지리교육연구회 주관으로 지난 13일 정선고등학교에서 전시회를 시작했으며 대구와 충남에서도 대구세현초등학교와 논산중학교에서 각각 지난 20일부터 전시회를 열고 있다.

이번 전시회는 경북도 24개 기관·학교, 대구시 29개 기관·학교, 충남도 13개 중·고등학교, 강원도 15개 중·고등학교 등에서 순회전시회를 가질 예정이다.

영남대 독도연구소장 최재목 교수(철학과)는 “이번 ‘찾아가는 독도전시회’는 일반 시민과 학생들이 일본 독도 도발의 부당성을 명확히 인식하고 소중한 우리의 독도를 알기 쉽게 이해하도록 기획했다”며 “전시회를 통해 많은 시민과 학생들이 독도에 대한 지식과 사랑을 고취하는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.