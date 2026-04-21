[헤럴드경제=이명수 기자] 배우 장근석이 악성 댓글에 대한 솔직한 심경을 얘기했다.

뉴시스에 따르면, 20일 방송된 SBS TV 예능프로그램 ‘아니 근데 진짜!’에는 장근석, 최다니엘이 게스트로 출연했다.

이날 장근석은 최근 유튜브 채널을 오픈한 근황과 악성 댓글에 대해 이야기했다.

그는 “‘돈 떨어져서 유튜브 하나 보다’라는 댓글을 보고 진짜 긁혔다”면서 “바로 영상에서 ‘통장 까자’고 말했다”고 했다.

그러면서 “내가 어지간하면 잘 안 긁히는데 ‘피부가 늘어졌네’, ‘아줌마 같네’, ‘성형 망했네’ 악플에 긁혔다”고 했다.

이상민은 “심지어 초등학생에게도 긁혔다더라”라고 언급했다.

장근석은 “그건 충격이었다. 탕후루 가게 앞에 초등학생들이 예쁘고 귀여워서 다 사줬다”고 당시를 떠올렸다.

장근석은 “PD가 ‘이 형 누군지 아냐’고 묻더라. 유튜브도 열심히 하니까 알 줄 알았다”며 “그런데 모르는 눈치길래 제가 옆에서 장근석이라고 속삭였다”고 털어놓았다.

장근석은 “애들이 ‘예? 작은 섬이요?’ 이러더라”라며 “그때부터 영어 이름이 스몰 아일랜드가 됐다”고 전했다.