‘구성 핵 시설’ 정보 유출 공세에 “정치적 위기 타개용 정치 공세” 반박 특별감찰관 추천 절차 착수 및 27일 고유가 지원금 차질 없는 집행 약속

[헤럴드경제=김해솔 기자] 한병도 더불어민주당 원내대표는 21일 정동영 통일부 장관의 ‘구성 핵 시설 발언’에 대한 야당의 공세에 “국민의힘은 한미 동맹을 훼손하는 언행을 당장 멈추라”고 했다.

한 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 “정 장관의 북한 핵 시설 발언을 두고 국민의힘이 정보 유출이니 안보 참사라고 침소봉대하고 있다. 나아가 경질을 요구하며 정쟁화를 시도하고 있다”며 이같이 말했다.

그는 “정 장관이 언급한 구성시는 2016년 미국 ISIS 보고서에 언급됐고 국내 언론에도 여러 차례 보도됐다. 심지어 지난해 7월 정 장관 인사청문회에서도 언급된 바 있다”며 “비밀도 아니고 민감한 정보도 아니다. 그런데 어떻게 정보 유출이라는 것인가”라고 반문했다.

또 “이를 국민의힘이 한미 동맹 균열로 몰아가는 것은 더더욱 이해되지 않는다. 국민의힘은 어느 나라 정당인가”라며 “‘장동혁 빈손 귀국’을 돕기 위한 의도적인 정치 공세임이 의심된다”고 했다.

이어 “자신의 정치적 위기를 타개하기 위해 국익을 가져다 쓰는 고약한 행태”라며 “국민의힘은 지금이라도 무책임한 정쟁을 그만두라. 공당으로서 최소한의 책임을 갖고 자중하라”고 덧붙였다.

한 원내대표는 이재명 대통령이 국회에 특별감찰관 후보 추천을 요구한 데 대해서는 “본인 스스로에게 가장 엄격한 기준을 적용해야 한다는 대통령의 굳은 결단이다. 어제 여야 원내대표 회동에서도 특별감찰관 추천 절차를 시작하기로 뜻을 모았다”며 “스스로 감시받겠다는 대통령의 철학과 제도 취지를 제대로 살리도록 특별감찰관 추천을 법과 원칙에 따라 처리하겠다”고 밝혔다.

중동 상황 여파와 관련해서는 “민주당은 우선 오는 27일 1차로 지급되는 고유가 피해 지원금이 차질 없이 집행되도록 하겠다”며 “23일에는 국회 본회의를 열어 위기 극복을 위한 민생 경제 법안을 처리하겠다”고 말했다.

조작 기소 국정조사와 관련해서는 “정치 검찰의 조작 기소가 사실로 드러나는 만큼 민주당은 특검을 통해 법적 책임을 묻겠다”며 “특검을 통해 윤석열 정치 검찰의 악행을 단죄하고 상식과 정의를 바로 세우겠다”고 강조했다.