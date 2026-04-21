[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도교육청은 다음달 7일까지 도내 초·중·고 및 기관 74곳을 대상으로 총 519점의 수은온도계, 수은기압계 등 수은을 함유한 폐기물을 수거 및 처리한다고 21일 밝혔다.

이 사업은 2022년 하반기 도내 전체 학교 및 기관을 대상으로 수은함유폐기물 보유 현황 파악을 시작으로, 2023년부터 단계적으로 실시해 올해까지 434개교와 2개 기관을 대상으로 총 5466점의 수은함유폐기물을 전문업체를 통해 수거 후 폐기한다.

수은(원소기호 Hg)은 과거에 온도계, 기압계 등 과학 실험 기구에 이용됐지만 상온에서 기화된 수은은 인체에 심각한 피해를 주기 때문에 2013년 미나마타 협약 미나마타 협약(Minamata Convention on Mercury): 국제수은협약으로 수은(Hg)에 의한 인체 건강 피해와 환경 오염을 전 지구적 차원에서 예방·저감하기 위해 체결된 국제 환경 협약을 통해 국제적인 규제가 시행되고 있다.

이후 환경부와 교육부에서는 이러한 이유로 학교 등 교육기관에서 수은 함유 교구의 사용을 금지했다.

폐기 처분이 까다로운 이유로 학교에서는 주로 수은 함유 기기를 밀봉해 안전한 곳에 보관하고 있지만 종종 파손에 의한 누출 사고발생 우려가 있는 상황이다.

이에 따라 도교육청은 현재까지 파악된 수은함유폐기물을 전량 수거 후 처분, 앞으로도 지속적으로 학생들의 교육활동 중 안전을 위협하는 요인을 모니터링한다.

임종식 경북교육감은 “아이들이 학교에서 마음 놓고 교육 활동에 집중할 수 있도록 건강을 위협하는 위험 요소를 제거하는 데 많은 노력을 기울이고 있다“며 ”앞으로도 우리 경북교육청은 학생들의 안전한 교육환경을 만드는데 최선을 다하겠다”고 말했다.