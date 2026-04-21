“한반도 평화와 안정 보장에 전념” 국방부 “19일 발사된 북한 미사일 역시 한미 정보공유”

[헤럴드경제=윤호 기자] 미국측이 정동영 통일부 장관의 기밀누설에 대한 항의와 함께 정보 제공을 일부 제한한 것으로 전해졌다. 다만 북한의 미사일 발사 동향 등 핵심적인 정보공유는 정상적으로 이뤄지고 있는 것으로 알려졌으며, 주한미군은 “해당 언론 보도를 인지하고 있다. 추가로 언급할 사항은 없다(We are aware of the media article and have nothing to add)”는 입장을 밝혔다.

미군측은 21일 “주한미군은 대한민국과 함께 지속적으로 협력하며, 한반도에서의 억제 유지 및 평화와 안정 보장에 전념하고 있다(USFK works alongside our ROK ally every day to deter aggression and maintain peace and stability on the peninsula)”면서 이같이 밝혔다.

이날 보도에 따르면 미국이 정 장관의 ‘구성 핵시설’ 발언에 항의하며 공유를 제한한 대북 정보는 미측이 위성을 통해 수집한 북한 기술 관련 정보인 것으로 나타났다.

미국은 이달 초부터 한국에 이 같은 대북 정보 공유를 제한한 상황인데, 북한의 미사일 발사 동향 등 핵심적인 대북 감시정찰 정보공유는 이전처럼 정상적으로 이뤄지고 있어 군사대비태세에는 지장이 없는 것으로 군 당국은 판단하고 있다.

미국은 정 장관이 지난달 6일 국회에서 북한 우라늄 농축시설 소재지로 기존에 알려진 평안북도 영변, 남포시 강선 외에 ‘평북 구성’을 언급한 것에 항의하며 대북 정보 공유를 일부 제한하고 있다.

미국은 위성·감청·정찰 등 다양한 유형의 자산을 통해 대북 정보를 획득하고 이를 동맹국인 한국에도 공유하고 있는데, 자신들이 공유해준 민감한 정보를 사전협의 없이 노출했다는 것이 항의의 골자인 것으로 알려졌다.

국방부는 북한의 미사일 발사 동향을 포함해 한미 정보당국이 긴밀히 소통하고 있으며, 긴밀한 정보공유 체계도 유지하고 있다는 입장이다.

국방부 관계자는 “한미 간 정보공유는 일방이 아닌 상호 보완적으로 이뤄지며 지난 19일 발사된 북한의 탄도미사일 역시 한미가 상호 정보를 공유하고 보완해 분석 및 판단했다”고 말했다.

정 장관은 전날 기자들과 만나 자신의 ‘구성 핵시설’ 발언은 이미 공개된 정보였다면서 “북핵 문제의 심각성을 설명하기 위해 정책을 설명한 것인데 이를 정보 유출로 모는 것은 대단히 유감스럽다”고 말했다.

이재명 대통령은 같은날 엑스에 “정 장관 ‘구성 핵시설’ 발언 이전에 구성 핵시설 존재 사실은 각종 논문과 언론 보도로 이미 전 세계에 널리 알려져 있었던 점은 명백한 팩트”라며 “대체 왜 이런 터무니없는 일이 벌어지고 있는지 자세히 알아봐야겠다”고 썼다.

앞서 정 장관은 지난달 6일 국회에서 북한 우라늄 농축시설 소재지로 기존에 정부와 국제원자력기구(IAEA)가 공식 확인한 영변과 강선 외에 구성을 언급해 논란이 커진 바 있다.