경남 양산 편의점서 50대 취객 난동 우연히 들린 남성이 10여분만에 제압

[헤럴드경제=한지숙 기자] 경남 양산의 한 편의점에서 흉기를 들고 들어 와 다른 손님을 폭행하는 등 난동을 부린 취객을 맨손으로 제압한 시민이 화제다.

21일 부산경남지역 지상파 KNN 보도에 따르면 지난 14일 오후 5시쯤 경남 양산의 한 편의점에서 50대 A 씨가 술에 취해 난동을 부린 사건이 발생했다.

폐쇄회로(CC)TV 영상을 보면 A 씨는 흉기를 손에 쥐고 들어 와 편의점 여성 직원 앞에 흉기를 던지며 위협했다. A 씨는 다른 손님의 목덜미를 잡은 채 얼굴을 때리는 등 막무가내 폭력까지 휘둘렀다.

이때 우연히 편의점에 들어온 남성 B 씨가 이를 목격하고 제지에 나섰다. B 씨는 A 씨를 눈으로 노려보며 편의점 직원에게는 수신호를 보내 경찰에 신고하라고 했다. A 씨는 B 씨 앞에서 상의를 벗어 웃통을 보이며 위협했으나 결국 10여분만에 제압당했다.

A 씨는 사건 발생 5시간 전부터 편의점 노상에서 지인과 술을 마셨던 것으로 조사됐다.

B 씨는 인터뷰에서 “(취객과) 편의점 직원 분이랑 너무 거리가 가까우니까 일단 거리를 떨어뜨려야겠다 라는 생각에 계속 범인을 노려봤다”라고 당시 상황을 설명했다. 그는 “만약 제가 찔린다 하더라도 지금 당장 이 순간만 생각하려고 했던 것 같다”라고 담담하게 말했다.

경찰은 B 씨에게 감사장 수여를 추진하는 한편 A 씨를 공공장소흉기소지, 특수상해 등 혐의로 구속송치할 예정이다.