[헤럴드경제=장윤우 기자] 천연 성분 기반 더마 화장품 브랜드가 BJ 과즙세연과 협업한 제품을 출시했다가 여성 고객들의 거센 반발에 부딪혔다. 화장품 브랜드 대표는 공식 카페에 사과문을 게재했다.

지난 20일 과즙세연은 자신의 유튜브 채널을 통해 화장품 광고 영상을 공개했다. 그는 “영향력을 넓히고 싶어 중국 진출을 준비 중인데 광고까지 바로 가져왔다”며 “평소 피부가 예민해 추천이 어려운데 이 제품은 순하고 가격도 착해 진짜 애용하던 아이템”이라고 소개했다.

영상 게재 직후 온라인 커뮤니티와 브랜드 공식 카페를 중심으로 비판이 쏟아졌다. 해당 화장품 브랜드는 정직한 원료와 배합으로 입소문을 타며 화장품 정보 플랫폼 ‘화해’ 어워드 1위를 수상할 만큼 ‘클린 브랜드’ 이미지를 쌓아온 곳이다. 주 고객층이 여성이면서도 라이브 방송에서 노출 논란이 있는 BJ와 손잡았다는 점이 반발의 핵심이었다.

10년 넘게 해당 브랜드를 이용했다는 소비자는 카페 탈퇴를 인증하며 “여태 모델 한 명 안 쓰고 제품성만 강조하던 가족적인 브랜드에서 음지 활동으로 돈을 버는 인물을 내세워 여성들의 지갑을 열려고 했다는 사실에 배신감이 든다”고 했다. “모델에 대한 사전 조사도 없었느냐”, “10년 공든 탑이 한순간에 무너진 선택”이라는 반응도 잇따랐다.

이번 협업은 과즙세연 측의 제안으로 시작된 것으로 알려졌다. 과즙세연은 자신의 영상을 통해 “평소 애용하던 브랜드라 직접 협업을 요청했다”며 “합리적인 가격의 제품을 더 많은 사람이 사용해 봤으면 하는 마음에서 제안했다”고 설명했다.

사태가 커지자 해당 브랜드는 즉각 판매 구성을 내렸다. 카페 담당자는 “과즙세연이 과거 제품 사용 후 피부가 좋아졌다는 글을 올린 적이 있어 다른 고객들에게 알리고자 세트를 구성했으나 불편함을 드려 죄송하다”고 했다.

브랜드 대표도 공식 카페에 직접 사과글을 올렸다. “제가 더 검색하고 제대로 확인하고 결정 전에 더 확인했어야 했는데 그러지 못했다. 너무 죄송하다”고 했다. 이어 “깊이 반성 중인데 어떻게 해야 고객님들께서 맘이 풀리실지 모르겠다. 기회 더 주시면 다시는 이런 실수 없게 하겠다”고 덧붙였다.

부정적 여론은 쉽게 가라앉지 않고 있다. 과즙세연이 “제가 준비한 세트가 생각보다 빨리 나가서 조기 판매 종료됐다”는 댓글을 남긴 사실이 알려지면서 “대표는 몰랐다더니 사실은 물건이 다 팔려서 내린 거냐”는 반응이 나왔다. 일부에서는 “소비자들의 우려를 수용해 판매 구성을 신속히 내린 만큼 향후 브랜드가 어떤 방향으로 마케팅을 전개해 나갈지 차분히 지켜보겠다”는 반응도 나왔다.