6년째 이어온 상생 행보…장학금·네트워킹 등 기틀 마련

[헤럴드경제=정대한 기자] 교촌에프앤비가 자립준비청년과 청소년을 위한 후원금 1억6000만원을 초록우산 어린이재단에 전달하며 ‘제6회 자립준비 지원사업’을 시작한다고 21일 밝혔다.

지난 16일 서울 중구 초록우산 어린이재단빌딩 대회의실에서 열린 후원금 전달식에는 장영진 교촌에프앤비㈜ 마케팅지원부문장, 임형욱 교촌에프앤비㈜ 커뮤니케이션본부장, 황영기 초록우산 회장, 여인미 초록우산 경기1지역본부장 등 주요 관계자들이 참석했다.

올해는 자립준비청년 50명에게 1인당 250만원의 ‘청년의 꿈’ 장학금을 지원한다. 네트워킹·기업탐방·치맥페스티벌 참여 등 프로그램도 운영한다. 특히 장학생 5명이 자립준비청소년 10명의 멘토가 되는 ‘교촌으로 잇닿다’ 프로그램을 새롭게 시작한다.

교촌에프앤비 관계자는 “미래세대의 주역인 자립준비청년·청소년들이 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 자립준비 지원사업을 6년째 이어오고 있다”며 “앞으로도 교촌은 청년들이 또 다른 나눔의 주체로 성장하는 선순환 구조를 만들어 지역사회와 함께 상생할 것”이라고 말했다.