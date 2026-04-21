금융·시공 결합으로 리스크 선제 관리

[헤럴드경제=윤성현 기자] ㈜한화 건설부문이 마스턴투자운용과 전략적 파트너십을 맺고 부동산 개발사업 공동 추진에 나선다.

㈜한화 건설부문은 20일 서울 중구 장교동 한화빌딩에서 마스턴투자운용과 ‘부동산 개발사업 공동 추진을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 21일 밝혔다. 협약식에는 윤성호 ㈜한화 건설부문 개발사업본부장과 박경배 마스턴투자운용 국내1부문 대표가 참석했다.

이번 협약은 기존 시공 중심의 수주 구조를 넘어 금융과 개발이 결합된 선제적 사업 발굴 체계를 구축하기 위해 마련됐다. 양사는 신규 개발사업 발굴부터 공동 법인 설립까지 우량 부동산 개발사업을 공동으로 추진할 계획이다.

㈜한화 건설부문은 기획·설계·시공 역량을 바탕으로 공사비와 공사기간을 사전에 검토하는 프리콘(Pre-Construction) 서비스를 적용해 사업성을 조기에 검증하고, 설계와 시공 전반을 수행한다.

마스턴투자운용은 투자자 모집을 통한 자금 조달과 프로젝트에 최적화된 투자 구조 설계를 맡는다. 또한 시장 동향을 반영해 재무적 리스크를 관리하고, 준공 이후 자산 가치를 높이는 밸류업(Value-up) 전략을 수립한다.

㈜한화 건설부문은 이번 협약을 통해 금융과 시공이 결합된 통합 의사결정 체계를 구축하고, 사업 구조 설계 단계에서 리스크를 선제적으로 관리해 수익성을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다. 중장기적으로는 안정적인 개발사업 파이프라인을 확보하고 금융기관과의 협업을 확대해 수주 기반을 강화한다는 방침이다.

윤성호 ㈜한화 건설부문 개발사업본부장은 “금융과 시공의 결합을 기반으로 개발사업 경쟁력을 강화하고 안정적인 사업 구조를 구축해 나가겠다”고 말했다. 박경배 마스턴투자운용 국내1부문 대표는 “부동산 금융 전문성과 설계·시공 노하우가 만나 시너지를 낼 수 있을 것”이라고 밝혔다.

한편 ㈜한화 건설부문은 삼성증권, 키움증권, 한국투자증권 등 증권사 3곳과 마스턴투자운용, 코람코자산신탁 등 자산운용사 2곳을 포함해 총 5개 금융기관과의 협약을 순차적으로 확대할 계획이다.