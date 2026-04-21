- 논산 선샤인랜드 리모델링化 ‘타임스테이프 경성’ 조성…120억원 규모 민관상생 투자협약사업 공모 선정

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남 논산에 케이(K)-드라마와 근대역사가 융합된 대한민국 대표 타임 스케이프 체험 관광지가 탄생한다.

충남도는 국토교통부 민관상생 투자협약사업 공모에서 ‘타임 스케이프 경성’ 조성사업을 선정해 국비 50억원을 확보했다고 21일 밝혔다.

이번 공모는 논산 선샤인랜드를 리모델링 하는 사업으로 정부 중심의 지방소멸 대응 정책을 탈피해 민간이 주도하고, 공공이 지원하는 협력형 정책으로 생활인구 유입 및 지역 활성화를 도모하는 것이 목표이다.

도와 논산시는 SBS A&T, 건양대학교와 함께 총 120억원(국비 50억원, 도비 10억원, 시비 40억원, 민간 20억원)을 투입해 몰입형 체험 플랫폼을 구축할 계획이다.

세부 사업 내용은 ▷경성역 시간여행, 리얼월드 프로그램, 소품대여 및 특산물 판매장 ▷희원 몰입형 공연 공간 ▷이스케이프룸(방탈출) 4개 공간 ▷고스트파크, 경성 도둑과 경찰 등 야간 이벤트 공간 마련 등이다.

도는 사업이 마무리되면 ▷생활인구 증가 ▷전국적 문화·관광 명소 이미지 확산 ▷지역경제 활성화 ▷지역주민 삶의 질 향상 등의 효과가 발생할 것으로 기대하고 있다.

충남도 소명수 균형발전국장은 “민·관·학 협업을 통해 선샤인랜드를 시대적 배경을 기반으로 한 대표적인 관광지로 재창조해 충남 최고의 관광 거점을 만들 것”이라며 “지역경제 활성화는 물론 인구 유입과 생활 환경 개선을 목표로 다양한 프로그램을 제공하는데 최선을 다하겠다”고 말했다.