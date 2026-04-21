기관급 수탁인프라에 ‘스테이블넷’ 결합 실사용 가능한 결제 생태계 구현 수탁·보안·회계·MMF 연동까지

[헤럴드경제=유동현 기자] 비댁스(BDACS)가 위메이드와 스테이블코인 결제 모델 공동 개발 및 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다.

비댁스의 기관급 디지털 자산 수탁 인프라를 중심으로, 위메이드의 스테이블코인 금융 네트워크 기술을 결합한다. 국내 사업화가 가능한 스테이블코인 결제 표준 모델을 구축하기 위해서다.

비댁스는 전반적인 수탁 및 운영 환경을 담당한다. 위메이드의 원화 스테이블코인 전용 메인넷 ‘스테이블넷(StableNet)’과 비댁스의 법인용 수탁 지갑(Custody Wallet)을 연동해 안정된 결제 구조를 구현할 계획이다. 기관 대상 자산·데이터 관리 역량을 제공하고 법규를 준수하는 머니마켓펀드(MMF) 토큰 연계도 지원할 예정이다.

양사는 준비금 관리 체계 및 수탁 자산의 단기 운용 구조도 공동 설계한다. 금융기관 대상 기술검증(PoC) 사례 발굴 및 스테이블코인 컨소시엄 구성에도 협력한다. 비댁스는 이를 통해 국내 스테이블코인 시장에서 인프라 표준 사업자 입지를 강화할 방침이다.

류홍열 비댁스 대표는 “비댁스는 기관이 신뢰할 수 있는 수탁 인프라를 기반으로 스테이블코인의 실질적 활용을 가능하게 하는 데 집중하고 있다”며 “이번 협력을 통해 금융기관이 바로 적용할 수 있는 결제 표준 모델을 구축하고, 국내 시장의 기준을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

김석환 위메이드 부사장은 “비댁스의 기관급 수탁 역량과 위메이드의 블록체인 기술력이 결합된 이번 협약은 스테이블코인 사업의 실질적 확장을 이끄는 중요한 전환점”이라며 “양사의 협력을 통해 신뢰 기반의 결제 서비스를 빠르게 시장에 선보이겠다”고 했다.