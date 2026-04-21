중소기업 CEO 대상 6개월 과정 운영 전략적 사고 모듈 66% 확대해 경영 판단 역량 강화

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소기업중앙회는 20일 중소기업 최고경영자과정인 ‘KBIZ AMP 20기’ 입학식을 개최했다고 21일 밝혔다.

KBIZ AMP는 중소기업중앙회가 2008년 개설한 중소기업 CEO 특화 과정이다. 정부와 국회, 유관기관은 물론 전국 891개 업종별 협동조합, 223만 중소기업과 연결되는 정책·비즈니스 네트워크를 제공한다.

이 과정은 ‘창의적인 사람과 조직을 키우는 존경받는 리더 양성’을 목표로 운영돼 왔다. 지난해까지 19기수, 1091명의 동문을 배출했다.

AI 정규강좌도 6개 이상 편성했다. AI 정책, 인문, 경영, 보안 등을 다루며 경영 의사결정 관점의 활용에 초점을 맞췄다.

입학식에는 오기웅 중소기업중앙회 상근부회장, 이신행 총동문회장, 20기 신입 원우와 선배 동문 등 80여명이 참석했다. 오동윤 동아대 교수는 ‘중소기업의 어제, 오늘 그리고 내일’을 주제로 기조강연을 했다.