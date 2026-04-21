차세대 방송 ‘K-Channel 82’ 연계해 공급·제작·편성 협력 뉴스·교육·문화·다큐 등 한국 콘텐츠 미국 시청자에 확대 유진그룹, 글로벌 콘텐츠 제작·유통 시장 진출 속도

[헤럴드경제=홍석희 기자] 유진그룹 계열 미디어 중간지주사 유진이엔티가 미국 대형 방송사 싱클레어 브로드캐스트 그룹과 손잡고 K-콘텐츠의 미국 시장 공략에 나섰다.

유진이엔티는 싱클레어와 K-콘텐츠의 미국 미디어 시장 진출 및 상호 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 21일 밝혔다. 협약은 현지시간 19일 미국 라스베이거스에서 체결됐다. 협약식에는 강희석 유진이엔티 대표와 델 팍스 싱클레어 기술총괄 사장이 참석했다.

싱클레어는 미국 86개 권역에서 185개 지상파 방송국을 운영하는 지역 지상파 네트워크 기업이다. 최근 국내 방송·미디어 기업과 협력을 확대하며 미국 내 K-콘텐츠 확산에 힘을 싣고 있다.

양사는 이번 협약을 통해 차세대 방송 ‘K-Channel 82’와 싱클레어의 지상파 방송망을 활용해 뉴스, 교육, 문화, 다큐멘터리, 정보 프로그램 등 다양한 한국 콘텐츠를 미국 시청자에게 제공할 계획이다. 미국 시청자를 겨냥한 공동 제작도 추진한다.

같은 날 YTN도 싱클레어와 별도 업무협약을 맺고 K-콘텐츠의 미국 시장 확산 협력에 나섰다.

싱클레어는 ATSC 3.0 기반 K-콘텐츠 전문 지상파 채널 ‘K-Channel 82’를 통해 양방향 서비스와 맞춤형 광고, 쇼핑, 투표 기능을 결합한 차세대 방송 환경 구축도 추진하고 있다.

유진이엔티 관계자는 “이번 협약은 유진이엔티의 콘텐츠 기획·제작 역량과 싱클레어의 미국 방송 네트워크를 결합한 협력 체계를 구축했다는 점에서 의미가 크다”며 “유진그룹이 지향하는 K-컬처와 산업을 세계에 연결하는 미디어 플랫폼 구축의 출발점이 될 것으로 기대한다”고 말했다.