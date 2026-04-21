한국어 생성형 AI 아트 통합플랫폼 국가 공인 이미지ㆍ영상ㆍ음악ㆍ음성 플랫폼 품질 검증 따능AI활용전문강사 1회 자격검정도 종료해 따능스쿨 “전문인력 양성ㆍ교육품질 향상 기여”

[헤럴드경제=김영상 기자] AI 아트 교육 전문기업인 따능스쿨(대표 따능이)은 자체 개발한 한국어 기반 생성형 AI 플랫폼 ‘따능AI’가 GS(Good Software) 인증 1등급을 획득했다고 21일 밝혔다.

따능AI는 한글 프롬프트 하나로 이미지, 영상, 음악, 효과음, 음성까지 생성할 수 있는 통합 AI 아트 플랫폼이다. 이번 인증 획득으로 따능AI는 단순 기능 심사가 아닌 국제 표준(ISO/IEC 25023·25051) 기반의 실제 환경 테스트를 통해 품질이 검증된 소프트웨어로 공식 인정받게 됐다.

인증기관은 한국화학융합시험연구원(KTR)이며, 인증일은 2026년 4월 8일이다. GS 인증은 국산 소프트웨어의 품질을 높이기 위해 국제 표준에 따라 기능ㆍ성능ㆍ보안성 등을 실제 운영 환경과 유사한 조건에서 시험하고, 합격한 제품에만 부여하는 국가 공인 품질 인증 제도다. 소프트웨어 진흥법 제20조와 과학기술정보통신부 고시에 근거해 한국화학융합시험연구원(KTR), 한국정보통신기술협회(TTA), 한국산업기술시험원(KTL) 등 공인기관이 인증을 수행한다. 1등급은 GS 인증의 최고 등급에 해당한다. ‘따능AI’의 인증번호는 제26-0033호다.

GS 인증 제품은 국가기관ㆍ지방자치단체 등 공공기관의 우선 구매 대상으로 지정되며, 조달청 우수조달품목 신청과 공공 정보화사업 도입 검토 시 기본 요건으로 활용된다. 특히 국가 공인 제3자 기관으로부터 품질을 검증받은 소프트웨어라는 점에서 민간 시장에서도 신뢰도와 브랜드 가치를 높이는 효과가 있다.

따능스쿨은 크라우드펀딩 누적 후원금 2억원 이상을 기록하며 국내 최대 규모의 AI 아트 교육 펀딩 모델을 만들어온 곳이다. 또 문화체육관광부 소관 민간자격 ‘따능AI활용전문강사’를 정식 등록하고 전문 강사진과 함께 체계적인 교육 프로그램을 운영하고 있다.

따능스쿨 관계자는 “GS 인증은 따능AI가 단순한 창작 도구를 넘어 신뢰할 수 있는 소프트웨어임을 공식적으로 인정받은 것”이라며 “앞으로도 사용자 중심의 기능 개선과 품질 고도화를 통해 누구나 쉽게 AI 아트를 시작할 수 있는 환경을 만들어 나가겠다”고 했다.

‘따능AI’를 검색하면 한글 프롬프트를 이용해 이미지, 영상, 음악, 효과음, 음성합성까지 가능한 ‘따능AI’ 홈페이지에 접속할 수 있다.

한편 따능스쿨은 문화체육관광부 소관 민간자격 ‘따능AI활용전문강사’ 1ㆍ2ㆍ3급의 1회 자격검정을 모두 종료하고 합격자 발표를 완료했다. 2회 자격시험은 오는 6월 13일(토) 오전 실시할 예정이다.

따능AI활용전문강사는 한국어 기반 생성형 AI 플랫폼 따능AI를 활용해 이미지, 영상, 음악 등 생성형 AI 기반 창의교육 콘텐츠를 기획ㆍ제작ㆍ지도ㆍ교육하는 전문 강사 자격이다. 지난 1월 한국직업능력연구원의 민간자격 등록요건 검토를 통과해 문화체육관광부 소관 민간자격으로 정식 등록됐으며, 이력서에 공식 자격으로 기재하고 외부 기관과 기업에서도 인정받을 수 있다.

따능스쿨 관계자는 “AI 아트 교육은 빠르게 확산되고 있지만 누가 어느 수준의 역량을 갖췄는지 외부에서 확인할 공식 체계가 없었다”며 “이번 자격제도는 배움이 공식적으로 증명되고 강사 기회와 외부 연계로 이어지는 공식 경로를 만드는 작업이란 점에 의미가 크다”고 했다.

따능스쿨은 이런 자격제도를 통해 AI 아트 교육 분야의 전문 인력 양성과 교육 품질 향상에 기여할 계획이다. 2회 자격시험 응시 신청과 자세한 일정은 따능스쿨 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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