[헤럴드경제=정대한 기자] 호텔신라의 프리미엄 비즈니스 호텔 브랜드 ‘신라스테이’가 해외 시장에 진출한다.

호텔신라는 오는 28일 중국 장쑤성 옌청에 ‘신라스테이 옌청’을 오픈한다고 밝혔다. 신라스테이는 2013년 론칭한 호텔 브랜드다. 현재 서울·부산·제주 등 국내 주요 거점에 총 16개 호텔을 운영하고 있다.

신라스테이 브랜드의 해외 진출은 이번이 처음이다. 신라스테이 옌청은 총 223개 객실을 갖춘 비즈니스 호텔이다. 한식 전문 레스토랑 ‘도원’ 등을 통해 한국 호텔 브랜드의 식음 경쟁력을 선보인다.

호텔신라는 오너사가 호텔 자산을 보유하고, 운영은 호텔 체인이 맡는 ‘위탁운영’ 방식을 통해 신라스테이의 해외 진출을 본격화할 계획이다. 호텔신라는 ‘더 신라’, ‘신라모노그램’, ‘신라스테이’ 등 3대 브랜드 체계를 구축하고 있다. 신라스테이 옌청에 앞서 신라모노그램 다낭과 신라모노그램 시안도 해외에서 문을 열었다.

신라스테이 옌청은 중국 장쑤성 옌청 경제기술개발구(ETDZ)에서 운영을 시작한다. 경제기술개발구는 자동차 및 첨단 제조 산업 중심의 핵심 개발 지역이다. 다수의 한국 기업과 협력사가 진출해 있다. 옌청 최대 규모의 국제 전람회장과 가까워 전시·컨벤션 수요까지 공략할 수 있다.

호텔신라 관계자는 “지역적 특성을 바탕으로 비즈니스와 관광 수요를 동시에 흡수하고, 현지 시장에서 입지를 확대할 것”이라고 말했다.