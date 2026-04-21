수리비 50% 절감, 친환경 서비스 강화 고객도 선호…1분기 리퍼 사용 4배 증가

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성전자서비스가 가전제품 AS에서 ‘리퍼 부품’ 사용을 대폭 확대했다. 이를 통해 고객의 수리비 부담과 전자폐기물을 줄여 친환경 서비스를 강화하고 있다.

21일 삼성전자서비스에 따르면 수리비 중 높은 비중을 차지하는 부품비를 낮춰 소비자 부담을 줄이기 위해 리퍼 부품 사용을 적극 추진하고 있다.

리퍼 부품으로 수리하면 새 부품과 동일하게 1년간 품질 보증을 제공하며 비용은 새 부품보다 최대 50% 저렴하다.

리퍼 부품은 기존 제품에서 회수한 부품을 정밀 가공 과정을 거쳐 새 부품과 동일한 성능과 품질을 갖춘 부품이다.

앞서 공정거래위원회는 2024년 12월 사회적 자원 순환을 권장하기 위해 스마트폰, TV에서만 사용하던 리퍼 부품을 모든 전자제품으로 확대 사용하는 내용의 시행령을 개정했다.

이에 맞춰 삼성전자서비스는 에어컨 및 세탁기 PBA(회로 기판), 청소기 센서, 에어드레서 스팀분사장치 등 다양한 제품과 품목에서 리퍼 부품을 제공하고 있다.

가전제품 수리 시 리퍼 부품을 선택하는 고객도 늘고 있다. 올해 1분기 가전제품 리퍼 부품 사용량은 지난해 같은 기간 대비 약 4배 이상 증가했다.

삼성전자서비스는 대표적 친환경 수리 방식인 단품 수리도 강화하고 있다. 단품 수리는 부품 전체를 모듈 형태로 일괄 교체하는 방식과 달리 고장 난 부품만 정밀 분해해 교체하는 고도화된 수리 방식이다.

고객은 사용할 수 있는 부품을 최대한 재활용해 수리비 부담을 줄일 수 있다. 동시에 전자폐기물 배출량을 줄이는 효과도 있다. 모듈 교체 방식 대비 약 30~50% 저렴하다.

현재 TV 패널, 스마트폰 디스플레이 등에 단품 수리가 적용되고 있다. 올해 1분기 TV 패널 수리 건 중 약 40% 정도가 ‘패널 단품 수리’로 진행됐다.

삼성전자서비스는 “앞으로도 수리 기술을 혁신해 고객의 비용 부담을 낮추고, 자원 재활용률을 높일 계획”이라고 밝다.