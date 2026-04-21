사회적 농업·의료·생활서비스 결합…양평 시범사업 성과

주민 참여 확대…농촌 의료·돌봄 통합 체계로 확산

[헤럴드경제=김선국 기자] 농업과 의료, 돌봄을 결합한 농촌형 서비스 모델이 현장에서 효과를 보이고 있다.

농림축산식품부는 21일 사회적 농업과 의료복지사회적협동조합을 연계한 시범사업을 통해 농촌형 돌봄 모델의 가능성을 확인했다고 밝혔다.

이번 사업은 사회적 농장과 의료복지사협, 지역 주민이 함께 참여해 돌봄과 의료 서비스를 통합 제공하는 구조로, 경기 양평에서 시범 운영됐다.

현장에서는 농업활동이 돌봄 서비스와 결합됐다. 복지시설 이용자들은 딸기 수확과 허브 체험 등 야외 활동에 참여했고, 의료복지사협은 활동 전후 기초 진료와 건강 상태에 맞춘 식단을 지원했다.

그 결과 참여자들은 실내 중심 생활에서 벗어나 자발적인 움직임이 늘고, 참여자 간 소통도 활발해지는 등 긍정적인 변화를 보였다. 신체 기능과 인지 활성도 등 일부 건강 지표에서도 개선 효과가 나타났다.

농식품부는 이번 성과를 바탕으로 농촌형 돌봄 모델 확산을 추진할 계획이다.

특히 의료복지사협의 역할도 확대된다. 산청에 이어 양평과 화성 지역에서도 의료복지사협이 주민들과 함께 돌봄·의료 서비스를 수행하게 된다.

주민이 혈압과 혈당 등 기초 건강 데이터를 측정해 공유하면, 의료진이 이를 기반으로 대상자를 선별해 방문 진료를 제공하는 방식이다.

전한영 농림축산식품부 농촌정책국장은 “사회적 농업과 의료, 생활서비스를 연계한 새로운 농촌형 돌봄 모델이 현장에서 의미 있는 성과를 보였다”며 “지역 중심의 돌봄 체계를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.